「御用惡人」參加踩單車環山200公里比賽　鬚髮皆白仍魄力驚人

有「TVB綠葉王」之稱的資深演員鄭恕峰入行超過45年，參演的影視作品無數，憑爐火純青的演技令觀眾留下深刻印象，當中更以演反派尤為突出，惡人形象深入民心，因而被封為「TVB御用惡人」、「御用社團叔父」。年屆70歲的鄭恕峰雖然已鬚髮皆白，但依然活力充沛，平時亦熱愛運動，經常到各地參加踩單車、馬拉松等比賽。早前鄭恕峰到惠州參加「環兩山最美旅遊公路磨房200公里騎行活動」，同一班年輕人一起比賽，不少網民都大讚他魄力驚人！

鄭恕峰憑惡人形象深入民心。（微博@鄭恕峰）

經常演反派。（影片截圖）

《一舞傾城》「屠伯」。（影片截圖）

熱愛踩單車。（微博@鄭恕峰）

早前鄭恕峰到惠州參加「環兩山最美旅遊公路磨房200公里騎行活動」。（微博@鄭恕峰）

同一班年輕人一起比賽。（微博@鄭恕峰）

身體壯健。（影片截圖）

開工。（影片截圖）

片中所見，身穿騎行服的鄭恕峰肚腩微凸，但仍可見他身體非常壯健，接受訪問時亦中氣十足，完全看不出已年屆70。今次到惠州南昆山踩單車，鄭恕峰直言因山路彎位較多，有一定的危險性，所以都要特別注意安全。鄭恕峰更透露自己踩單車已有40年：「那個時候我拍電視劇拍電影，很胖，拍武打片的時候跳不起來，然後人家笑我這麼胖怎麼能拍武打片，那我就選擇一個運動去減肥，繼續騎車，騎到不能騎再算吧。」

身穿騎行服的鄭恕峰肚腩微凸，但仍可見他身體非常壯健。（影片截圖）

鄭恕峰透露自己踩單車已有40年。（影片截圖）

山路彎位較多。（影片截圖）

踩單車已有40年經驗。（影片截圖）

雖然鄭恕峰踩單車已有40年經驗，體能好過不少後生仔，但今年4月他就在踩單車時不慎發生意外，當時他上載了一段自拍影片，片中所見他在鼻梁貼住膠布，一邊鼻孔更用紙巾塞住止血，他無奈稱：「老貓燒鬚，唉，X街呀，仆咗落山，撼到個鼻，流鼻血，大鑊喇，休息下先。」令一眾網民非常擔心。不過鄭恕峰其後返TVB參加藝員生日會時就透露未有大礙，鼻骨無事，只是撞傷了，並笑言：「今年送給自己的生日禮物是一道疤痕」，非常樂觀！

今年4月他在踩單車時不慎發生意外。（影片截圖）

令人擔心。（影片截圖）

鄭恕峰其後返TVB參加藝員生日會時就透露未有大礙。（影片截圖）

好樂觀。（影片截圖）

登台演出。（影片截圖）

拍戲。（影片截圖）

經常踩單車。（微博@鄭恕峰）