麥明詩孖老公首次夫妻檔接job　盛勁為全面通紅：我個人長期尷尬

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）今日（28日）首次以夫妻檔合體出席活動。活動開始前他們接受訪問大談今次夫妻檔出席活動的感受：「今次好開心可以一齊去做嘢，可以拍住拖咁樣相處。」麥明詩繼續笑說：「我有少少當同老公一齊出海。」盛勁為在受訪期間全面通紅頗為緊張，他坦言：「我個人係咪都容易面紅長期尷尬，只不過今日熱姐着住咁厚嘅衫。」

麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）今日（28日）首次以夫妻檔合體出席活動。（葉志明攝）

生仔計劃順其自然

被問到二人早前去蜜月旅行，他們表示：「我哋每日瞓10幾個鐘，好放鬆唔需要去諗嘢，同埋傾吓做啲乜嘢。」至於有否趁機會順勢造人，麥明詩笑說：「我哋順其自然啦！因為老公嘅工作非常之忙碌。（奶奶有冇催生仔？）冇啊！都係順其自然，奶奶本身都有三個孫。」講到會否考慮以夫妻檔形式接拍綜藝節目，麥明詩表示：「其實我哋都有正職，比較參與一啲比較快唔使長時間嘅工作，都要睇吓個行程表。」

麥明詩透露生仔計劃採取順其自然的態度。（葉志明攝）

曾被網民狠批「變成返工喪屍」

提到蜜月旅行之後曾經上載一張照片表示自己已經復工，卻顯得目光呆滯，被網民狠批「變成返工喪屍」，麥明詩回答：「冇嘅，其實都市人個個都好攰，冇話邊個特別攰嘅，有時唔想淨係俾大家見到最靚嘅一面，生活都係好多變化，我都有自己嘅日常生活好似香港嘅觀眾一樣，有陣時狀態都有高低起跌，最緊要開心！」

素顏出鏡的麥明詩目光呆滯，一臉憔悴，難掩疲態。（IG@louisa_mak）

麥明詩回應網民近照被狠批「變成返工喪屍」。（葉志明攝）