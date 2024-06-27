「東張女神」黎寬怡採訪被推跌：整個攝製隊也同樣非常錯愕

TVB節目《東張西望》早前一集講到「養魚王國」根叔一事，戰友陳女士懷疑他們把根叔軟禁，於是攝製隊就聯同陳女士去探望根叔，但卻被根叔家人粗暴對待。除了攝製隊的男同事被根叔家人推出門外及企圖搶攝製隊手上的錄影機外，主持黎寬怡更被根叔家人推至跌倒在地，黎寬怡更即時大叫了出來，相信應該是突然被推倒以致弄傷，而事件亦引起了不少網民關注及擔心。

黎寬怡亦叫他先冷靜一下，但卻被根叔家人一下子就推倒在地上。(節目截圖)

根叔家人更企圖搶攝製隊手上的錄影機。(節目截圖)

事隔兩日黎寬怡在社交平台發文細說採訪當日的情況：「這次探望根叔所遭受的推撞，絕對不是肢體碰撞，是突然被推倒的、是也不及反應的、是疼痛的。當時，我整個人就直接被推倒，手還未按地緩衝，側臀就直接摔在地上，而地是水泥地。萬幸，當其時頭部沒撞在牆壁/鐵門上，否則後果真是不堪設想。」可以見到她當時是突然被推跌，令到她有點措手不及。

屋內只剩下黎寬怡與另一名攝製隊女同事，兩名女生與根叔家人發生拉扯。(節目截圖)

之後黎寬怡更解釋節目組與根叔自4年前開始就一直保持友好關係，而當日探訪時亦有向根叔媳婦表明身份，而大門亦是他們打開，最後卻受到無理的對待：「不只我當下被嚇倒了，而整個攝製隊也同樣非常錯愕。到現在也沒法理解，我們為何會遭到如此的對待。為何根叔的兒子會毫無因由地襲擊我們、推倒我？也許他一開始以為背著攝影師、女同事又正在拍攝根叔，把我推倒的過程不會被拍攝下來。當我倒地後，站在最後的同事立刻迎上前、質問他為何要這樣做的時候，他第一個反應是扮被推、大叫：『我都跌低啦！』直到後來，兒子和媳婦知道站在最後的那位同事有親眼目睹整個過程，就在門外與同事道歉，而我亦只能隔着螢幕，和各位觀眾一起聽到那句帶抱歉的話。」

今日一集就講到4年前已經報道過的「養魚王國」根叔一事。(節目截圖)

黎寬怡最後亦有表示自己沒有受傷，亦感謝朋友的慰問：「謝謝每一個擔心我、給我發訊息的朋友們，放心啊！我沒有受傷。就只是痛，也沒需要接受治療。」