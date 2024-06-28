聲夢小花演唱會記者會3缺1　姚焯菲即場phone in鍾柔美同詹天文

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）下月舉行的演唱《音樂出沒 Let’s Play Together 演唱會》首場門票迅速售罄，三位主角也欠下一身飛債，不少歌迷也向主辦單位查詢加場的可能性，昨天（27日）主辦單位特別舉行記者會公布加場好消息，並請來森美擔當主持。

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）下月舉行的演唱《音樂出沒 Let’s Play Together 演唱會》。

森美出場作簡短介紹後說：「我好想係度同大家分享我對Chantel、Yumi同Windy呢三個妹妹嘅感覺，由我响 2021 年第一次係《聲夢傳奇》正式認識佢哋，睇住佢哋三個嗰陣只得十幾歲，中學都未畢業嘅女仔，點樣透過比賽、透過節目去成長、增值自己同埋挑戰自己。佢哋亦當我好似大哥哥咁，一有嘢唔明就問，不過我都好慶幸可以係佢哋人生中一個非常重要嘅階段同佢哋相遇，我哋好開心一齊做咗一整季嘅《聲夢傳奇》，睇住佢哋進步，向住自己嘅目標前進。我好開心見到今日佢哋係樂壇，係學業，係18 歲嘅人生上面都有唔錯嘅成績，亦都為佢哋感到驕傲。」

森美一出場就講對姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）嘅感覺。

之後森美便請 Yumi 和 Windy 到台前和大家見面，Yumi說：「今次好開心可以同 Chantel 、Windy 開一個屬於我哋三個，亦都屬於我哋歌迷嘅演唱會，好高興歌迷由我哋出道就開始支持，一直支持到今日，知道演唱會飛賣哂嗰一刻真係好興𡚒，不過同樣都有 d 煩㗎，因為好多飛債都未還。」

Yumi話知道演唱會飛賣哂嗰一刻真係好興𡚒。

Windy 則說：「我同 Yumi 一樣，都係好開心可以加埋 Chantel 開呢場屬於我吔嘅演唱會，唱我哋想唱嘅歌，跳我哋想跳嘅舞、做一場好嘅 show ，回饋 fans 對我哋嘅支持，今次演唱會個名叫做 Let’s play together，希望到時 fans 可以係演唱會度同我哋一齊玩，一齊享受。當我知道演唱會嘅飛一出就賣哂，梗係興奮啦，所以我已經同排舞師講今次嘅舞要挑戰難度，等大家覺得超值。」她倆的經理人樂易玲小姐也有到場支持。

Windy已經同排舞師講今次嘅舞要挑戰難度。

樂小姐並向她倆傳授錦囊：「由排練到正式開 show，無論係唱歌定跳舞，一定要用心去做，因為觀眾係會睇得出，只要妳哋做到以上幾點，咁個演唱會就一定會好好睇。」接著大會在播放包括 JW、Gin Lee、泳兒、周柏豪、林奕匡、譚二汶、舒文和張佳添的祝賀視頻，連遠在外地的 Chantel 也有即場致電發佈會現場，告訴大家很想快點回港和大家一起綵排。今次加場日子為 7 月 19 號（星期五），而加場門票將於明日（28日）發售。

樂小姐並向她倆傳授錦囊。