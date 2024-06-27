衛詩雅宣布結婚與圈外男友修成正果　過往情路不順舊愛曾偷食斷正

衛詩雅一向低調感情事，但去年她認愛圈外男友，更在活動上爆響口，自爆如無意外兩年內結婚。她說：「我幸運嘅話呢，咁我都結婚啦係咪，我計過咁如果要生仔就最好呢兩年生啦，呢兩年生，我大肚嘅時候就最好，就唔使用假肚啦（係咪即係有好事公布？）唔係唔係唔係，誤會咗，sorry我講多咗，我唔係講多咗係講誇咗，我意思係話如無意外我都適合年紀結婚嘅話，一結婚都係呢幾年即刻生BB。」

衛詩雅去年認愛圈外男友，曾爆響口表示兩年內結婚生仔。（資料圖片）

而今日詩雅就突然傳來好消息，大曬鑽戒並宣布接受男友求婚。她貼出的照片中，見到有人舉住一紮花，而衛詩雅就面露幸福笑容，相當甜蜜！不過其實詩雅的情路並不是一帆風順，在愛情中亦是冇自信的角色。她過往曾在《絲打圍爐》節目中透露自己有Check男友手機，亦試過捉到舊愛出軌。

詩雅突然傳來好消息，大曬鑽戒並宣布接受男友求婚。（IG@michellewsn）

詩雅說有一次有很多家人到她家中作客，但當時的男友卻一直躲在房內，她發現男友正在講電話，而且一見到詩雅入房即顯得很驚慌，假裝一本正經地講公事。不過此時男友電話竟突然響起，詩雅說：「佢應該講緊電話，但係見到我入嚟，即刻收線繼續扮講電話！（蝦頭問︰對方打電話返嚟？）最好笑係咩呢？我行到埋去，個電話響啦，咁我睇到個名㗎嘛，個名係『陳生』男人名！佢冇得唔聽。」前男友接過電話後匆匆說「晏啲打畀你」便掛線，但詩雅已聽得出到電話另一端是女人聲。

詩雅曾在《絲打圍爐》分享舊愛出軌的故事。（YouTube@ChillGOOD TV）

衛詩雅見到「陳生」打畀前男友，但電話另一端卻是女仔聲。（YouTube@ChillGOOD TV）

詩雅於是叫男方再打畀「陳生」再開擴音器，好讓她放心，但對方死都唔肯，還謊稱陳生兩公婆用一個電話號碼，詩雅唯有說：「如果你唔打呢個電話，我哋冇辦法再一齊！」不過男友堅拒打畀「陳生」，最後二人分手收場。詩雅表示，最慘是離開房間後他們還要對家人做戲，表示：「你明唔明最慘係……好傷心喺間房度，你出到去仲要見到屋企人，話打牌啦我哋，你明唔明啊？嗰刻你冇得唔冷靜，我都好想癲，但係你癲唔到，同埋當你遇到真係要咁決斷嘅時候，你原來可以好冷靜。」雖然曾遭前男友背叛，幸好詩雅如今找到真愛，跟未婚夫修成正果！