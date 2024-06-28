珠玉在側劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《珠玉在側》陸劇又名(珠玉在側君可知)，改編自同名小説。楊明遠為執導，由徐璐、畢雯珺領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。該劇有獲獎無數，以《甄嬛傳》打響名堂的徐璐擔任女主角，年輕清秀演員畢雯珺再一次擔任古裝劇男主角。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《珠玉在側》｜劇情大綱

生性古靈精怪、渴望成為推薦玉石的生意人單單單（徐璐 飾）和妹妹單雙雙（李蒙萌 飾）從小痛失父母，靠擺攤賣廉價首飾、打雜維生。然而，一次風波意料之外地使單單無意得罪玉石商二代裴沛（畢雯珺 飾），立即倉皇逃離。身無分文的單單只好投奔府中做丫鬟，不料正是安身於裴家，工作於裴沛母子的府邸。單單和裴沛在「相愛相殺」的過程中用智謀和力氣來爭勝，經歷不同波折後，逐漸建立互信、相互扶持，共同追求事業夢想，這對歡喜冤家漸漸萌生出愛意。就在單單和裴沛的情緣剛剛開始之際，但是一次陰謀卻牽出了八年前的恩怨。二人最終不僅實現了事業抱負，更在愛情事業上雙雙收穫滿盈，一段不打不相識的愛情故事。

珠玉在侧官微@Weibo

《珠玉在側》播出時間｜最新追劇日曆

《珠玉在側》一共有24集，6月28日起，由騰訊視頻播放，會員每日中午12點更新1集，首更6集。而非會員就由7月5日起，每日12點更新1集，首更2集。

珠玉在侧官微@Weibo

《珠玉在側》｜演員人物關係圖

(待官方更新)

《珠玉在側》｜演員

徐璐 飾 單單

個性古靈精怪，家庭背景艱苦，擺地攤賣廉價玉石，有成為薦玉師的夢想。

珠玉在侧官微@Weibo

畢雯珺 飾 裴沛

不務正業的玉商富二代