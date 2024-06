老戲骨秦沛79歲狀態極好　多年來父兼母職近年終大幅減產享清福

老戲骨秦沛日前迎來79歲生日,一對子女姜文杰(Benji)及姜麗文(Lesley),都分別在社交平台分享父親照片慶賀。姜麗文貼上爸爸手捧壽桃的相片,並以英文寫道:「Happy Birthday to my wonderful, most supportive and loving Papa Bear!!Wishing you all the happiness and amazing health!! We love you so so much!(祝我最棒、最支持我、最可愛的爸爸生日快樂!祝你幸福快樂、身體健康!我們非常非常愛你!」)相中見秦沛精神奕奕,狀態極好,臉上洋溢幸福笑容,一眾好友胡蓓蔚、鍾嘉欣、陳自瑤等都有留言送上祝福。

狀態極好!(IG/@lesleychianglove)

而姜文杰則在IG限時動態分享一張父子騎電單車的合照,並祝賀:「生日快樂啊老豆」,還配上蛋糕貼圖及給爸爸秦汶配上「多謝曬!」的對白,認真有心思!雖然秦沛曾表示自己永不言休,直到有一天行動不便,再也記不得對白,去到不能不退休的情況才會退下來,否則仍然享受每一天的工作,但近年大幅減產,長居加拿大溫哥華。

子女孝順!(截圖)

當年秦沛為爭一對子女撫養權,好讓姜麗文與哥哥姜文杰可以一同成長,差不多放棄大部分家產,為了養家更要努力工作,獨力照顧姜麗文與哥哥姜文杰。多年來父兼母職不曾怨言,日以繼夜劇接劇只為給子女最好的一切。

