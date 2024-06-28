老戲骨秦沛79歲狀態極好　多年來父兼母職近年終大幅減產享清福

老戲骨秦沛日前迎來79歲生日，一對子女姜文杰（Benji）及姜麗文（Lesley），都分別在社交平台分享父親照片慶賀。姜麗文貼上爸爸手捧壽桃的相片，並以英文寫道：「Happy Birthday to my wonderful, most supportive and loving Papa Bear!！Wishing you all the happiness and amazing health！！ We love you so so much！（祝我最棒、最支持我、最可愛的爸爸生日快樂！祝你幸福快樂、身體健康！我們非常非常愛你！」）相中見秦沛精神奕奕，狀態極好，臉上洋溢幸福笑容，一眾好友胡蓓蔚、鍾嘉欣、陳自瑤等都有留言送上祝福。

狀態極好！（IG/@lesleychianglove）

而姜文杰則在IG限時動態分享一張父子騎電單車的合照，並祝賀：「生日快樂啊老豆」，還配上蛋糕貼圖及給爸爸秦汶配上「多謝曬！」的對白，認真有心思！雖然秦沛曾表示自己永不言休，直到有一天行動不便，再也記不得對白，去到不能不退休的情況才會退下來，否則仍然享受每一天的工作，但近年大幅減產，長居加拿大溫哥華。

子女孝順！（截圖）

當年秦沛為爭一對子女撫養權，好讓姜麗文與哥哥姜文杰可以一同成長，差不多放棄大部分家產，為了養家更要努力工作，獨力照顧姜麗文與哥哥姜文杰。多年來父兼母職不曾怨言，日以繼夜劇接劇只為給子女最好的一切。

秦沛被捕獲飲茶。（抖音）

秦沛笑到見牙唔見眼，心情大靚！