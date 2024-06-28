自私男棄養海龜搵郭秀雲做代母　東張女神激動出PO譴責曾任獸醫

《東張西望》日前有份報道瀕危物種綠海龜「太郎」被人放入發泡膠箱遺棄於由前藝人、國際自然保護聯盟區域評估員郭秀雲所創辦的「海峰環保教育」機構門口，自私行為令人髮指！而曾任獸醫的東張女神梁菁琳對事件發表看法：她稱：「是的，作為主持，我應該客觀報道事實。但作為獸醫，有些話我真的不得不說，真的不是任何動物都適宜當作寵物來養!!」

心痛海龜！（截圖）

梁菁琳曾任獸醫。（IG圖片）

全文如下：

有誰會想過一隻綠海龜會被遺棄在一座工業大廈裏?

這讓人心痛卻又令人摸不着頭緒的事件還真的出現在香港了

是的

作為主持

我應該客觀報道事實

但作為獸醫

有些話我真的不得不說

真的不是任何動物都適宜當作寵物來養!!

一隻小小的海龜

看上去超級可愛

但這樣的一隻瀕危物種在來到你家以前

它所經歷的非法捕獵以及層層的違法交易

正在剝削無數動物的福利甚至生命

而隨着年月越長越大的它

不論是需要的活動環境與空間

還是合適的飲食以及水質衛生

你又能否一一悉數提供？

在這流量為王的年代

長得討喜又罕見的動物的確成為了不少人的打卡對象

但別忘了

他們跟你我一樣

都是值得關愛和尊重的生命

請別因自己的自私以及一時衝動

毀了他們的一輩子

並助長更多不法行為

這次的海龜很幸運

已被送往海洋公園作進一步的檢查

希望它的故事能提醒大家

飼養寵物之前要三思再三思啦:)

現年29歲的梁菁琳在雪梨大學獸醫系雙學位一級榮譽畢業，主力研究動物胃部真菌感染等科目，入行前曾任職獸醫工作。梁菁琳於2021年參選港姐，最終12強止步，落選後獲簽約TVB，現為《東張西望》外景主持之一。

震撼眼球！（IG圖片）

成功憑傲人身材成為網民心目中的十大「東張女神」之一。（節目畫面）