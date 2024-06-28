墨雨雲間｜吳謹言與王星越假咀網民唔Buy：為甚麼不能直接親

年度第一復仇爽劇，由吳謹言和王星越領軍的全新古裝陸劇《墨雨雲間》正於「黃Viu煲劇平台」熱播，該劇講述薛芳菲（吳謹言飾）遭夫家陷害慘被活埋後，以姜梨（楊超越飾）的身份回到京城報復後母季淑然（陳喬恩飾）和丈夫沈玉容（梁永棋飾）一家；肅國公蕭蘅（王星越飾）則要找出「父親戰死、母親病亡」的真相，二人在雪恨期間相依相偎的故事⋯⋯劇情越見緊湊，劇迷萬勿錯過！

古裝復仇陸劇《墨雨雲間》每晚7時在「黃Viu」上架。（網上圖片）

「菲常蕭張」再合體引爆熱話

熱爆陸劇《墨雨雲間》獲得一致好評，「菲常蕭張CP」王星越和吳謹言順勢稱霸熱搜，觀眾亦不斷起哄坐等二人推出綜藝及周邊節目，不少狂粉隨即晒出王星越和吳謹言的路透照，指二人於20日重現劇中造型拍攝番外篇，劇情聚焦在婚後甜蜜生活，讓網友們期待不已！不過日前一場吻戲，卻令觀眾大派嬲嬲，近日《墨雨雲間》製作團隊釋出拍攝花絮，只見「菲常蕭張CP」在導演的指導下拍攝借位吻戲，不少粉絲直言：「為甚麼不能直接親？」、「都2024年了，居然還要借位！」、「真無語！」讓吳謹言哭笑不得！

吳謹言拍攝《墨雨雲間》前曾陷自我懷疑。。（資料照片）

喊戲不斷喊到失神

除了王星越憑「蕭蘅」一夜彈起，吳謹言受訪時也指《墨雨雲間》是自己的救命稻草：「2021年拍完《尚食》後我就停下來了，那時候我減慢自己進（劇）組的步伐，因為我覺得狀態不對，我也聽到很多聲音，包括觀眾對我的期待，都不是那麼正面，所以我先停一停，看看自己哪裡出了問題，後來有了《墨雨雲間》，就是那個階段的一根稻草吧，抓住了就好好去做。」談到《墨雨雲間》的眼神戲，她亦坦言有點遺憾，因為劇中哭戲多，一場哭戲要拍上兩三個小時，有時甚至哭到眼睛充血，未能呈現完美畫面。

吳謹言在劇中有大量喊戲。（資料照片）