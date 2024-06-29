中年好聲音｜輝智米羔劉威煌「改行」賣書包　廣告相令人一言難盡

《中年好聲音1&2》播出後捧紅了當中一班參加者，兩集的冠亞季軍周吉佩，李佳、羅啟豪、古淖文、譚輝智和顏米羔等人更順理成章成為了TVB音樂班的台柱。他們除了出騷、開演唱會之外，更包辦了不少TVB劇集的歌曲。



一班《中年好聲音2》參賽者顏米羔、林若盈、劉威煌和陳蒨葶等現身撐場！（資料圖片）

《中年好聲音2》的亞軍譚輝智今日（15日）現身商場宣傳首個個人演唱會。（資料圖片）

早前一班畢業生聯合大搞《中年好聲音2 隆重登場慈善演唱會》，一連兩場的演唱會亦坐滿了粉絲，當中除了上了年紀的「哥哥姐姐」外，亦不乏一家人入場睇騷的。出騷、開演唱會之餘，原來最近有廣告商睇中了譚輝智、顏米羔和劉威煌三人。為什麼是他們三個？因為他都有同一個共同點，其中譚輝智和劉威煌均是已婚好老公，而顏米羔亦予觀眾一種長情已婚好男人的形象。

《中年好聲音2》的亞軍譚輝智現身商場宣傳首個個人演唱會。（資料圖片）

日前有小學生書包廣告商找來他們擔任品牌代言人，更在Facebook等社交平台上賣廣告，不特止，譚輝智、顏米羔和劉威煌三人更穿上學生制服，背上書包拍硬照。雖然照片認真說不上十分和諧，甚至有點突兀，不過又予人一種萬聖節去party的喜感。

譚輝智、顏米羔和劉威煌咁着又真係幾......特別嘅。（網上圖片）

有網民就在討論區討論，有不少人都表示廣告商「搵啱人」，因為《中年好聲音》的受眾為一班熱愛睇電視節目的家長，以及一些上了年齡的「哥哥姐姐」。雖然知道付款買小學生書包的肯定不是小學生自己，所以廣告商搵他們做生招牌實在非常正確！亦有網民提議，其實鍾柔美（Yumi）也是一個不錯的選擇，因為她本身就是一個學生，穿起學生制服更有說服力。最後，也有網民表示譚輝智、顏米羔和劉威煌三人穿起校服時頗為突兀不襯，直言：「係咪向愛回家『大四喜』偷師？」

網民都幾大反應，睇嚟個廣告真係好大衝擊。（截圖）