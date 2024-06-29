曾志偉現身上海發布會冇講稿下展實力　講足約5分鐘力數TVB好成績

近日上海電視節正式開鑼，TVB亦在當地舉行了一個名為《Hello Hong Kong.你好 TVB》的發布會。而身為TVB總經理（節目內容營運）的曾志偉亦有現身支持，更在提詞器壞了的情況下，展現出金牌司儀本領，一個人介紹了TVB歷史及過往好成績，足足講了約5分鐘時間，相當厲害。同時，他在會上亦強調TVB會以講好中國故事為己任，打造更好平台，將更多好節目帶出去。

曾志偉現身TVB發布會。（視覺中國）

《Hello Hong Kong.你好 TVB》的發布會上，身為總經理的曾志偉果然寶刀未老，大展其金牌司儀的實力，在沒有提詞器及沒有講稿的情況下，其足足一個人在台上講了約5分鐘時間，而且是內容充足，說話表達清晰，果然口才了得。

TVB成立至今陪着不少人成長，對此他就作介紹表示：「TVB在我們全球華人社會裡面，不能缺少，可能有一個劇、一場戲、一個綜藝節目、一個角色、一個演員一定會讓你刻骨銘心，就這樣子TVB能夠走到現在。」而近年TVB與內地方面，無論在戲劇或綜藝節目上都取得不錯成績，就好像《聲生不息.港樂季》、《無限超越班》等，引起的話題相當高。

一個人講了約5分鐘，相當厲害。（微博圖片）

不少藝人出席。（視覺中國）

TVB與內地多個平台合作、交流均取得不錯成績，曾志偉亦強調TVB要講好中國故事：「我們還要講好中國故事，去年我們成功了把央視非常好的作品，有水準的作品《典籍裡的中國》配着粵語帶到香港來，不止讓香港的觀眾看到，讓全球華人一起，用粵語的聲音聽到、看到、我們中國歷史、中國故事，這個也是我們的任務之一。」