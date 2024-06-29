余思霆、陳婉衡再投「震撼彈」　換套唔同顏色比堅尼一樣咁正！

網民經常說「夏天為大地帶來美腿」，但對於一班TVB觀眾來說，夏天不止帶來了美腿更給予大家暈船浪時，感受到的波濤洶湧的感覺。現時每個星期六，都可以欣賞到由林盛斌、金剛加上陳婉衡、王嘉慧、余思霆、黃婧靈（波波）一眾美女的水上遊戲節目。

陳婉衡加上余思霆真係無敵。（IG@_alyciac）

節目以搞笑、歡樂角度出發，不過社交平台上的陳婉衡、余思霆卻更為大方，直接着比堅尼合照。今日（29/06）陳婉衡又在IG上分享新相，實在令人目不暇及。除了有網民表示睇到心心眼，寫道：「原來惺惺相惜係咁嘅、太正了引死人」之外，原來也有網民不認同，寫道：「賣肉咩」。

陳婉衡加上余思霆真係無敵。（IG@_alyciac）

陳婉衡和余思霆。（IG@_alyciac）

原來佢哋都幾好朋友。（IG@yutingting94）

余思霆（IG@yutingting94）

陳婉衡（IG@_alyciac）

原來佢哋都幾好朋友。（IG@yutingting94）

余思霆鼓勵女生遇到這些事要站出來。（IG@余思霆）

余思霆努力學習一個人生活。(ig圖片)

余思霆身材超好。(IG圖片)

余思霆和陳婉衡齊齊曬比堅尼照宣傳《濠玩夏水禮》。（IG/@yutingting94）

TVB性感女神陳婉衡(Alycia) 一向出名熱愛展現完美身材。（IG：@_alyciac）

余思霆於IG post出她與陳婉衡性感照為節目宣傳。(余思霆ig)

陳婉衡從不缺席。（IG@_alyciac ）