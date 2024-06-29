Lolly Talk性感現身音樂節 Tyson Yoshi拒急「做人大計」

《The Nextwave 沙灘音樂節》大受好評，入場樂迷盡慶而歸，今年將於 2024 年 6 月 29 日至 30 日愉景灣舉行，Rover打頁陣出場，怎料突然落大雨，不過Rover越大雨越投入：「我哋覺得落雨係加分嘅 ，好似濕到似韓國阿RAIN咁。其實落雨嘅氣氛更加High, 因為你落雨時候氣氛更好，好興奮。（但阿Rain會除衫？）我都除咗件裇衫啦，淨低底衫。（今次係第一次做沙灘騷 會唔會想做多d Outdoor show？） 做outdoor係絕對爽嘅。今日我哋係第一隊表演，但到場已見到好多人，中午時候太陽好猛烈，然後落大雨大家都冇走，擔住遮睇騷，氣氛真係好，亦因為咁我哋更加努力去完成表演。」Rover仲話去過台灣音樂節，覺得台灣的觀眾好熱情，原來香港觀眾更瘋狂。佢地仲想同P1X3L同台表演，笑指對方檔期比自己忙。

而P1X3L就話第一次參加沙灘騷，仲話未演出已經好興奮：「大家都好很熱情、好Enjoy。我哋出場之前Rover係落緊大雨，但到我哋表演就出太陽剛剛好。(今日你哋知來沙灘做騷，服裝有冇沒特別準備？)

其實我哋已經穿少咗啦，平時著羽絨㗎，哈！今日感覺好有夏日感覺，所以服裝顏色都已經好夏日，見到觀眾都好high 、好熱鬧。今日我哋下午三點呢個時段出場，真係熱差點想暈，但台前觀眾仲大叫舉起手跟住唱，真係好正。」

Lolly Talk呢日性感現身《The Nextwave 沙灘音樂節》，佢地就話要襯翻夏日感覺，所以勤力做運動健身：「依家大家都好Fit ，MeiMei呢排因為做節目要練到好Fit，而Ahyo又打拳，所以佢地操得最fit。今次係第一次參加沙灘騷，好鍾意今日現場嘅氣氛，台下觀眾都睇得好開心，我哋都玩得好興奮。不過今日阿蛋仍然未能參表演，至於佢嘅腳骨傷勢進展，都有不斷update，佢阿蛋都好心急復出。」

當Rubber Band 出場時，台下觀眾都大叫除衫，不過6號好直接拒絕：「唔好啦，除衫唔唔啱我哋呢個咁嘅年紀，怕一冷一熱病啊，今日已盡量著到好夏日。（台下好多靚女著比堅尼有冇留意？）台上就當然睇到啦，佢哋都著得好靚，係吸睛嘅。」

周殷廷呢日出席音樂會就呻唔夠喉，仲揚言想搞戶外騷：「今日冇打底啊，如果濕身就由它，我覺得呢個就係做戶外騷最正嘅。 （想唔想插水跳入人群中？）我怕台下冇人接我啊，但可以同觀眾互動係好開心，我都想搞戶外騷，即使預算大比公司『乍型』都唔理，因為我會不惜工本做比大家睇。」

剛宣布求婚成功嘅Tyson Yoshi呢日一如預期被要求除衫，不過佢就唔多滿意自己嘅身材，仲要攝影師影近鏡檢查：「因為依家嘅體脂唔係最滿意，但今晚實在太熱，所以死就死啦！其實每年有個固定時間操練，亦有餐單配合，但隔有一段時間就會休息，等自己身體放鬆。(依家係求婚後幸福肥？)啱啱同女朋友一齊嗰陣時就係肥仔，但唔知點解踏上咗呢條除衫嘅單程路之後，就成日睇住自己個身形，朝早起身照下鏡，然後上個磅量一量，已經有少少職業病。」

Tyson仲話婚禮大日子終於落實，而婚禮嘅兄弟團就要開個報名表俾大家報名：「婚禮會2025明年舉行，因為未婚妻催促快d搞，所以呢日確定了亦落埋訂金。不過2025年亦有計劃開演唱會，希望完成演唱會再辦婚禮，到時就可以輕輕鬆鬆放假。（要準備造人大計？）造人就多等一兩年先，依家唔想揸七人車，因為啱啱買咗架兩座位跑車。」