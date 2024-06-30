林明禎透視上衣曬勁爆身材　極度誘惑震撼網民眼球：要被看光光了

大馬女神林明禎向來樣子甜美，身材又屈機，近年主力在香港發展的她，不但成為電影和廣告商的寵兒，還深受網民和客戶喜愛，可以話撈得風山水起。不過面對忙碌工作，林明禎早前身體終響起警號，她先是自爆從2月就被大小病痛困擾，之後又在5月的時候，表示體驗各種疼痛」，故全面停工休養，令一班粉絲心痛到死。

林明禎是不少人心目中的女神，近年在香港撈得風生水起。（IG@minchen333）

林明禎早前身體不適停工，令一眾粉絲非常擔心。（IG@minchen333）

幸經過休息後，林明禎目前已無大礙，並已經復工，其中一個最重要的任務就是灌錄新歌，所以最近一個月，林明禎主要都在台灣錄歌和排舞，而且差電後的她，狀態更勝以前。

休息後的林明禎，狀態更勝以前。（IG@minchen333）

林明禎近一個月時間主要都在台灣做歌，當然趁機逛夜市品嚐地道美食獎勵自己。（IG@minchen333）

認真練歌。（IG@minchen333）

積極排舞。（IG@minchen333）

隨著6月即將過去，林明禎昨晚（29日）在社交平台分享了她近期在台北的生活點滴，6月1日生日的她似乎更度過了一個非常開心的生日月，留言表達收到大家滿滿的愛：「然後是要慶祝多少次生日真的是。」

林明禎近日出Po分享在台北的生活點滴。（IG@minchen333）

林明禎今年的生日吃不停。（IG@minchen333）

可愛一面。（IG@minchen333）

而當中一張慶生相，性感程度更是爆燈，相中林明禎穿上一件透視上衣，透出裡面的黑色蕾絲內衣，驚爆火辣上圍表露無遺，簡直震撼網民眼球，紛紛留言：「衣服太性感了」、「圖2穿得這麼性感，要被看光光了」、「妳的穿著太誘人了」；也有網民笑指林明禎相中拿著一把刀，加上一身如此性感打扮：「是要想殺死我們嗎？」非常搞笑。

呢件衫拍片時看似沒什麼。（IG@minchen333）

原來咁震撼，不少網民都睇到流鼻血。（IG@minchen333）

網民留言。（IG@minchen333）