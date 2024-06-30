反黑英雄｜53歲艷星演道友獲讚　曾為父籌醫藥費拍超過50部三級片

現年53歲的艷星顏仟汶多年前曾退出娛圈轉行，直至近年復出拍劇，最近在熱播的TVB劇《反黑英雄》中飾演道友媽咪，只顧吸毒不照顧女兒的道友形象獲網友大讚入型入格。

顏仟汶最近在熱播的TVB劇《反黑英雄》中飾演道友媽咪。（劇集畫面）

顏仟汶多場戲都是素顏上陣。（劇集畫面）

顏仟汶在劇中飾演道友，其中一幕顏仟汶吸食混有雜質的毒品口吐白沫險喪命，其後更大講「賣女論」，獲網民讚好戲。今次顏仟汶出鏡的場口大部份都以素顏亮相，雖然刻意令自己看起來憔悴，但皮膚狀態極佳。另外，在初次在劇集亮相的「企街」一幕，顏仟汶以吊帶短裙現身，身材仍然Fit爆，性感不輸當年。

顏仟汶Keep得好好！（劇集畫面）

皮膚狀態好好。（劇集畫面）

顏仟汶飾演道友媽咪獲網民大讚。（劇集畫面）

入行34年的顏仟汶參加無綫電視第15期的藝員訓練班而正式入行，同期同學有林家棟、黃德斌、雷宇揚、劉錫明、黎芷珊和林燕明等。她於1996年離巢兩年後轉投亞視，不過因拍攝涉及同性戀雜誌所刊登的祼露照片，遭公司解約，其後在電影界發展。

顏仟汶早在入行初期已接拍電影，圖為參演《現代應召女郎》。（電影截圖）

當年的顏仟汶絕對有樣有身材。（影片截圖）

顏仟汶身材Keep得好好！（IG圖片）

完全唔似53歲！（IG圖片）

當年有指顏仟汶父親患病需要負擔高昂的醫藥費，她於2000年開始拍攝多部三級片，包括《終極強姦II原始獸性」、《獸性新人類》以及《發電俏嬌娃》等，超過50部三級片。可惜後期艷情片沒落，加上星路平平，2004年她毅然退出娛樂圈，轉行做服裝買賣及北上登台搵銀，直至4年前才重返幕前。