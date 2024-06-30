前最佳女配角心痛粉絲久等逐一簽名　懶理工作人催趕被讚有修養

人稱「心姐」的謝雪心，從影逾半世紀演過不少經典角色，雖然已經72歲，但心境仍然非常少女，最近還活躍於社交平台，做埋KOL。雖然如此，但心姐依然醉心她最心愛的粵劇，最近就算忙於拍劇，她都特意安排時間飛到上海參與粵劇演出，而且今次演出非常厲害，史無前例的京劇、昆劇、秦劇和粵劇同台演出，所以能參與其中並與國家一級演員合作，心姐都感到非常榮幸。

心姐日前飛到上海演出。（Facebook圖片）

心姐雖然年過70，但keep得非常好。（Facebook圖片）

心姐台上落力演出。（小紅書）

心姐台上落力演出。（小紅書）

而演出結束後，大批劇迷在門外等候心姐，心姐也非常疼惜大家，逐一為大家簽名，可謂有求必應。雖然期間有工作人員不斷催趕，但心姐一於懶理，並貼心地說：「他們等了這麼久，很辛苦的，不怕不怕，來來來。」之後心姐叫大家一起出到演唱場館門外繼續簽，並合照留念，令劇迷非常感動。

心姐台上落力演出。（小紅書）

心姐台上落力演出。（小紅書）

心姐台上落力演出。（小紅書）

心姐是香港代表，她開心今次可以與一班國家一級演員同台。（小紅書）

網民也大讚心姐是年輕一輩藝人要學習的榜樣，紛紛留言：「好溫柔好有修養，是說粉絲等了很久很辛苦吧」、「真的美貌與智慧並重的好例子」、「好有氣質」等等。

心姐逐一為劇迷簽名。（小紅書）

有求必應。（小紅書）

心姐邊簽邊多謝大家支持。（小紅書）

劇迷逗得心姐好開心。（小紅書）

原名「孔令馥」的心姐，背景非常猛料，她是孔子第76代傳人，更是粵劇名伶任劍輝及白雪仙的門徒，為1990年代當紅粵劇花旦，「謝雪心」的意思正是「感謝白雪仙栽培的用心」，遂使她深愛此藝名並沿用至今。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

心姐在1996年加入亞洲電視拍攝首部劇集《親親，親人》，獲當時亞視董事長林百欣譽為「亞視汪明荃」。2008年心姐重返TVB，在《巾幗梟雄》中飾演陰險毒辣的「大奶奶」殷鳳儀，她更憑此角在《萬千星輝頒獎典禮2009》中奪得「最佳女配角」！