東張西望｜網紅話幫露宿者收捐款懷疑係呃人錢　仲要出手搶電話

TVB節目《東張西望》今日（30日）一集講到一個內地網紅在社交平台直播「呃啊婆錢」，報料人是這位婆婆的街坊，她懷疑有人利用婆婆在網上騙捐款從中取利。事件主角是93歲的潘婆婆，在深水埗街頭露宿已經多年，除了有不少街坊及途人留意外，亦吸引到一位網紅留意，這位網紅更不時探望婆婆。

一個內地網紅在社交平台直播「呃啊婆錢」。(節目截圖)

事件主角是93歲的潘婆婆，在深水埗街頭露宿已經多年，除了有不少街坊及途人留意外，亦吸引到一位網紅留意。(節目截圖)

街坊陳太表示93歲的潘婆婆的片段在她的社交平台播出後，增加了不少流量：「佢個風格就係拍香港啲露宿者，可能見到婆婆咁大年紀。佢拍咗出去之後，婆婆吸引住好多人嘅關注，同埋婆婆倨流量係最好嘅，所以佢就成日會去拍婆婆。」這位網紅有時更會在社交平台開直播，她以「賣慘」為主，所以亦有不少網民在直播時要求捐款給她幫忙協助這些露宿者。

街坊陳太表示93歲的潘婆婆的片段在她的社交平台播出後，增加了不少流量。(節目截圖)

這位網紅有時更會在社交平台開直播，她以「賣慘」為主，所以亦有不少網民在直播時要求捐款給她幫忙協助這些露宿者。(節目截圖)

這位網紅有時更會在社交平台開直播，她以「賣慘」為主，所以亦有不少網民在直播時要求捐款給她幫忙協助這些露宿者。(節目截圖)

網紅間中亦會買東西給婆婆及帶她去吃東西，但陳太就指出該同網紅收入與每出相差很遠，雖然每人捐一點點，但集腋可成裘。即使網民捐款時說明捐給那一個露宿者，但因為網民是叫他們到另一個平台「進行打賞」，所以她就說這些錢是平台給她的。

網紅間中亦會買東西給婆婆及帶她去吃東西。(節目截圖)

即使網民捐款時說明捐給那一個露宿者，但因為網民是叫他們到另一個平台「進行打賞」，所以她就說這些錢是平台給她的。(節目截圖)

這位網紅更會叫其他露宿者幫忙帶貨。(節目截圖)

節目組立即找潘婆婆了解清楚這位網紅到底有沒有給她捐款，婆婆表示網紅有跟她說「有好多人畀錢你」，婆婆亦指這位網紅的話曾有給她捐款，但並沒有如節目中說到這麼多：「佢另外啲粉絲，佢收到啲啦，掉畀佢多過畀我啊。」更表示「最多都係二三千蚊」及拍下留下證據。這位網紅更在社交平台指婆婆的乾女兒不去探望她，宣揚自己的「好」，不少內地的捐款者都懷疑她到底有沒有把錢交到婆婆手上。

節目組立即找潘婆婆了解清楚這位網紅到底有沒有給她捐款。(節目截圖)

潘婆婆亦指這位網紅的話曾有給她捐款，但並沒有如節目中說到這麼多。(節目截圖)

節目經與梁敏巧去找這位網紅了解到底有沒有「呃啊婆錢」，在拍攝途中被這位網紅「搶電話」，明天（1日）《東張西望》將會播出她的回應。

節目經與梁敏巧去找這位網紅了解到底有沒有「呃啊婆錢」。(節目截圖)