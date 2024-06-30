89歲方太尿道炎致敗血病肺炎留醫20日　女兒千字文轟私院拒收症

89歲的「方太」方任利莎是電視史上早期的烹飪專家，當年她主持的婦女節目《午間小敘》、《方太生活廣場》、《方太美食廣場》等都是香港熱門烹飪節目。而方太退休後，本打算在2020年移居新加坡湊孫，但因疫情緣故她決定留在香港，去年底更驚喜復出，為購物平台拍廣告，又現身《流行都市》受訪。

89歲的「方太」方任利莎是電視史上早期的烹飪專家。（電視截圖）

不過，原來她在5月時曾因敗血症留醫20日，女兒阿寶今日在其社交平台發文，以逾3000字交代當時的緊急情況，言談間亦批評私家醫院在方太病重之時拒收症。她說方太5月時留院20日，連母親節都在醫院度過，原定的日本之旅亦要取消，而今天剛好是出院一個月。

當年方太主持的婦女節目《午間小敘》、《方太生活廣場》、《方太美食廣場》等都是香港熱門烹飪節目，亦救了不少主婦。（電視截圖）

她透露4月時發現方太頻頻去廁所，初時她以為是飲多了水，後來經醫生診斷，方太患了尿道炎，並需抽血和種菌。醫生後來叫她去醫務所拿一個星期的抗生素，幾天後雖然方太病情好轉，不再頻頻上廁所，但第五天剛睡醒，她就跟阿寶說「周身唔自在」阿寶想提早交驗尿樣本，不過對方就說這樣會破壞測試結果，而方太母女就相信「周身不自在」是病後還沒完全恢復的狀態，因此只好多休息，靜心等候第七天的來臨。

方太退休多時，去年復出為購物平台拍廣告。

方太去年現身TVB節目《流行都市》，見她仍精神奕奕，寶刀未老！（facebook@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

到第七天，女兒一早揸車去送小便樣本，但中午時她致電方太，對方只說：「什麼都不用了，你快點回來吧。」她續說：「我大概20分鐘後到家，看見方太在客廳沙發上，她說想去洗手間，但我發現她完全站不起來，好像一個拔了電池的機器。我與傭人半抱半扶的幫她去了洗手間，這時候方太跟我說，不要擔心，你扶我上床我躺一會兒就沒事。」而扶方太上床一分鐘後，她發現方太吐了，肩膀和床邊都有嘔吐物，「但以她這麼愛乾淨的人，居然還是躺著一動不動！我刻下大驚。」

方太女兒阿寶透露，原來5月時方太因尿道炎引致肺炎及敗血病，留醫20日！（facebook@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

阿寶聯絡其他家人一齊送方太入院，她致電就近的醫院，得到的答覆說：「我這裡已經沒病房，你別過來了。」她與方太的醫生聯絡後，去另一間醫院看門診，折騰了兩小時，但醫院說：「病人高燒，只能住私家房，但我們已經沒有私家房，我們可以給你們寫轉介信，你們自己找醫院；不然可以去對面，我們可以幫你叫救護車，我們這裡一般會送到伊莉莎白…..」阿寶坦言崩潰，說差點以為自己是在瀏覽旅遊網站預訂酒店，她怒轟：「一個人重病，醫院居然不是以醫治為前提？」並表示：「我再聯繫方太的醫生，醫生問我：沙田仁安你去不去？不過也許沒有私家房，又或者私家房好貴…我記得我跟醫生說：有房就去，能治我媽媽就好。就這樣，我們去了仁安。」

方太入院前，嚴重到嘔在身上仍一動也不動，女兒十分擔心，更透露一家人原本母親節去日本過，最終都要取消，在醫院度過。（facebook@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

原來是因為尿道炎的細菌對抗生素有抗藥性，因此細菌進了血液，也就是所謂敗血症。方太因此需要注射至少兩週的抗生素；而在留院一週後，方太證實在醫院感染了呼吸道合胞病毒RSV，因此得了肺炎。阿寶解釋，RSV是病毒，無藥可治，必須靠自己的免疫力康復，而且咳嗽得非常厲害。肺炎不能掉以輕心，所以她非常擔心，但慶幸碰到了很好的醫生，結果方太在留院20天後可以出院。幾天前她們去複診，醫生還說，沒想到方太可以復原得這麼好。

方太女兒貼出與媽媽的最新合照，她休養一個月後已恢復精神，就連醫生都說沒想過她復元得這麼快！（facebook@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

之後阿寶又列出10點今次母親入院後的領悟，當中有包括對健康、飲食的分享，又提醒大家多關心身邊長者，多點找他們，其中一段她說：「方太出院前，醫生安慰了我一句：『你已經做得很好，很多人在這情況下，一進醫院就已經是ICU了』我很慶幸方太在整個過程中神智完全清醒，也沒有插過喉管。雖然她在第七天開始鬧彆扭，很多事情都不太合作，但我跟醫生都很開心，醫生甚至說：she is back! 是的，其實對一些老友記來說，發脾氣都是一個維生指數，會罵人，精神應該不錯。」

阿寶透露方太患病原因之中是少喝水，又多飲茶，今次大病後，女兒為她準備小海參、湯水、希臘乳酪、冬蟲草等。（facebook@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

其中一段她難免再表達對拒收症的醫院的不滿，阿寶透露：「出院回家後，我重新整理文件，發現沒收我們入院的醫院，在轉介信上寫方太發燒、尿道炎，但收費單據上面卻多了『敗血症sepsis』這一項。老實說，這是很不道德與不專業的做法。敗血症病人，你還讓她自己去找醫院？轉介信上不寫，因為還沒驗血吧？但如果寫了，是否不會耽誤到進院第二天才確診是敗血症呢？」而最後，她感謝仁安的醫護人員，亦感謝母親，她說：「我最感謝的是母親，因為她的努力，我們迎來了更健康的人生。方太一直覺得自己是金剛不壞之身，但這次她終於明白，健康真的是需要維護的。嗯，希望她能記住這個教訓。」祝大家身體健康。

請按圖睇方太女兒阿寶發言全文：