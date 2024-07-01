連詩雅36歲生日臨盆在即　陳家樂操刀拍巨肚泳照：緊張興奮有啲驚

6月30日是連詩雅36歲生日，今年與別不同地，小生命在體內二為一體陪Shiga慶祝。已定於7月中產女的Shiga上載巨肚泳照，分享當媽媽前最後一個生日的心情。



連詩雅陳家樂去年4月結婚，轉眼將成為爸爸媽媽。（IG：@shi_ga）

連詩雅陳家樂去年4月結婚，轉眼將成為爸爸媽媽。（IG：@shi_ga）

連詩雅陀住BB女。（IG：@shi_ga）

生BB前最後一個生日，已經足月的連詩雅獲大批好友輪住慶祝，老公陳家樂亦精心準備燭光晚餐，又陪太太到沙灘玩水消費暑，更親自操刀幫Shiga拍下孕照。見到Shiga穿上火紅三點式，四肢仍相當纖幼得天獨厚，巨型孕肚曬最美曲線，神奇的是Shiga背影仍見到明顯腰線猶如少女﹗Shiga留言：「應該好一段時間都暫時冇得陽光海灘㗎啦，謝謝有人出差之前陪我玩一玩🥰😝❤️」

在老公陳家樂陪伴下，連詩雅到沙灘玩水。（IG：@shi_ga）

在老公陳家樂陪伴下，連詩雅到沙灘玩水。（IG：@shi_ga）

老公陳家樂操刀為連詩雅拍攝巨肚泳照。（IG：@shi_ga）

連詩雅背影竟仍見到纖腰﹗（IG：@shi_ga）

Shiga又分享即將當媽媽心情：「Feeling so blessed💕今年特別多感受，當媽媽前的最後一個生日，亦都倒數最後幾個禮拜就迎接Camila嘅來臨。心情又緊張又興奮但係亦都有啲驚，同埋竟然有少少唔捨得呢個過程。原來係呢咁多個月入面經歷咗好多身體上嘅轉變，事情上嘅轉變，個人變得好容易感觸，亦都多咗好多思考事情。我以前從來都係一個好容易被好小事影響我情緒嘅人，但係當身份真的即將轉變，睇嘢會唔同咗放輕咗，因為好多個經歷你解釋唔到真係自己先最清楚，所以只要清晰知道自己需要做啲乜，知道乜嘢係重要其實就已經好足夠。」