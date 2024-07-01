樂易玲疑暗寸炎明熹忘本 甄妮：忘本論不合適放在娛樂圈！

有傳炎明熹將離開TVB，而她最近出席的活動中，TVB罕有地不派員採訪，令離巢新聞加添可信性，之後TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲就出席《音樂出沒 Let's playtogether》演唱會加場記者會，期間發表了「忘本論」，雖然當時樂小姐意思是勉勵鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）就算他日一齊打歌，在樂壇有競爭都好，大家都要相親相愛，不要忘記初心，但突然又講不要忘本，令人覺得意有所指是炎明熹。

樂易玲原本想勉勵鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy），結果引發「忘本論」風波。

因為樂小姐這一句「不要忘本」引發不少討論，連前TVB藝員吳家樂亦在梁思浩youtube節目中回應樂小姐這番言論，而一向有樂壇風紀的甄妮亦對此事有感而發，在她的fb留言區亦對「不要忘本」寫下見解，她說：「什麼「忘本論」不合適放在娛樂圈使用，更別亂用在現時社會。不合理 U out⋯⋯這位楽小姐是不是卲氏時代方小姐的細馬仔？還有一個黃加囍？是嗎？把邵氏的管理方式搬運到大台用，都不對key嘅！唉！難怪！哈！原來如此」

甄妮對現今娛樂圈相當留意。

甄妮姐姐之後更以已故傳奇武打影星王羽做例子，她說：「當年王羽是如何離開捧紅他的邵氏？為何沒有「飲水思源」卻選擇「忘本」？簡單：就是待遇不符地位啊，當年嘉禾的鄒文懷是邵氏老臣子，又為何逃離去自立門戶？不「飲水思源」卻「忘本」當然是不合拍！小姐，今年是2024年拜託拜託。」