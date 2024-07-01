姜大衛77歲生日party位位勁人　前TVB金牌司儀同老公激罕現身

77歲的姜大衛日前（29日）生日，他在社交平台發文分享當日party照片並寫下：「好朋友一齊慶祝6月之星，多謝顧老板，Owen美好嘅安排。」在姜大衛分享的影片中見到除了他跟李琳琳外，還有前TVB金牌司儀顧紀筠及她老公陳仕煒，今次的生日party更是顧紀筠安排。其實陳仕煒甚少露面，上次出現已經是去年顧紀筠分享他們的合照紀念結婚20周年。口才了得的顧紀筠曾是TVB大騷御用司儀，她近年已淡出幕前，2003年，顧紀筠嫁給美國思科系統全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕煒，顧紀筠更視他亡妻所生的兒子陳浚霆如己出，二人感情猶如親生母子。

77歲的姜大衛日前（29日）生日，他在社交平台發文分享當日party照片。(ig@johngor2022)

（chandrew117＠IG）

顧紀筠與繼子陳浚霆感情要好。（IG：@kooloban）

當日出席生日party的人位位都是娛樂圈勁人，出席的人還有胡楓、陳淑芬、曾勵珍、何麗全夫婦、尹錦輝、江耀城等人。而曾勵珍是26日生日，所以姜大衛表示是一起慶祝6月之星生日，所以當中亦有其他6月生日的日。而當日一共有七個蛋糕，姜大衛和曾勵珍各有兩個蛋糕，勁突顯地位，難怪姜大衛切蛋糕時都表示：「好耐冇拍武俠片啦，今日（雙刀大俠）。」要用兩把刀來切蛋糕才行。不少網民紛紛送上生日祝福予姜大衛，而姜麗文亦有留言：「Happy Birthday 四叔！love you！」

6月之星除咗有姜大衛仲有26日生日嘅曾勵珍（右二）、江耀城（中間）同周杰倫在香港舉行演唱會的主辦公司老闆Simon Tse（左一）及太太Mary（左二)。(ig@johngor2022)

當日一共有七個蛋糕，姜大衛和曾勵珍各有兩個蛋糕。(ig@johngor2022)