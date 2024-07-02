黎燕珊完成舞台劇《雷雨》演出感不捨　薛家燕現身捧場大讚有驚喜

由粵劇名伶陳培甡聯同黎燕珊、南鳳、鄧有銀、陳鴻進、黎耀威、呂洪廣及陳希寶等主演舞台劇《雷雨》，日前於新光戲院大劇場載譽重演，三場爆滿，當陳培甡拖著黎燕珊與鄧有銀出場謝幕時，觀眾掌聲如雷，珊姐更套用劇中對白：「阿平，我地真係完咗？」銀姐亦用四鳳語氣說: 「阿平，我唔捨得你呀？」而飾演周平的陳培甡就說: 「我地其實最唔捨得係觀眾！」再向觀眾致謝圓滿落幕，似乎亦埋下再有機會重演的玄機。

家燕姐與舞台劇《雷雨》一眾演員合照,更讚各位演得好好

家燕珊大讚陳培甡與黎燕珊演出精彩

薛家燕到新光戲院睇舞台劇《雷雨》睇足全場,更拍掌叫好！

薛家燕到新光戲院睇舞台劇《雷雨》睇足全場,更拍掌叫好！

三場演出有不少圈中好友到場欣賞，包括:薛家燕、楊明、莊思明、劉家豪、梅小青、王玉環、倫永亮及歐信希等，家燕姐更睇足全場非常投入，她大讚今次跨粵劇與演藝界攜手演出，一眾演員演得非常好，她說: 「粵劇演員培甡、鳳姐他們演舞台劇都一樣好精彩，好有獨特之處，令我最驚喜首次睇黎燕珊演舞台劇，繁漪這個角色絕對不易演，但她演繹充滿層次感，還有演阿珊兒子周衝的陳希寶充滿喜感，演到這個角色的純真一面，整齣劇冇冷場，好好睇呀！」她透露雖然都有人斟她演舞台劇，不過自己好難專心度到兩三個月排練，所以只能欣賞別人演出。

薛家燕支持舞台劇《雷雨》專程抽空捧場

舞台劇《雷雨》一眾演員多謝家燕姐捧場

劉家豪與梅小青結伴再睇舞台劇《雷雨》

王玉環專程來捧好姊妹黎燕珊場

黎燕珊對於今次再度重演舞台劇《雷雨》感觸良多，她多謝陳培甡找她演這個角色，連日來收到很多朋友的讚賞和支持留言，多謝大家的鼓勵和肯定：「從當初自己有點顧慮，能否一口氣演近四個小時，繼而愛上和團隊們的合作，到尾塲演繹周繁漪是在享受角色下完成，當然實在不捨，但更加期待『後會有期』！」

楊明與莊思明捧黎燕珊場睇珊姐演出舞台劇《雷雨》

黎燕珊飾演繁漪備受讚賞

陳培甡（左）與陳鴻進飾演兩父子,劇力迫人

黎燕珊把繁漪對愛情的執迷演得淋漓盡致

至於楊明與莊思明亦拍拖前來觀賞，捧黎燕珊場，見到對方表現與平日電視劇中的好媽媽完全不同，兩人異口同聲說: 「真係好驚喜未見過珊姐演一個為情而瘋顛嘅繁漪，從來未見過珊姐這一面，真係好利害好犀利，真心佩服。」莊思明表示各位演員拿捏角色都有好多內心戲，拍劇就可以NG，但現場絕對冇得停，還要將情緒爆發出來，感覺震撼。楊明稱作為演員都想有機會可以演舞台劇，但自問未夠班演舞台劇。莊思明亦渴望有機會與多些出色資深演員合作，好期待有機會嘗試演舞台劇。

陳希寶（左）演的周衝與黎耀威飾演魯大海兩人演出亦甚受歡眾喜愛

合照留念。

黎燕珊與陳鴻進的演技令觀眾讚賞不絕

黎燕珊重演舞台劇《雷雨》扮相非常冷艷

倫永亮則低調捧場，不過之後他也禁不住在自己個人社交平台分享觀後感,他說: 「看了一齣非常精彩的舞台劇《雷雨》，我不得不作出推薦，這是非一般的演出，奧斯卡獎！」

舞台劇《雷雨》重演三場口碑良好,一眾演員向觀眾致謝

舞台劇《雷雨》重演三場口碑良好,一眾演員向觀眾致謝

歐信希與經理人鍾慧慧在後台為黎燕珊打氣