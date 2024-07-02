林鈺洧懶理與馬清揚傳緋聞賀樂小姐生日　大曬水着騷長腿心情大靚

2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）早前被爆秘撻香港大生銀行後人、錢慧儀前夫馬清揚，報道指兩人每逢星期三都會去蘭桂坊一個夜場食飯，又不時一起出席朋友聚會，更有指林鈺洧經常出入馬清揚位於山頂的豪宅，似乎關係不簡單。而林鈺洧對此一直未有回應，日前原本獲邀出席好友賴彥妤香薰工作室的開幕活動，但她就未有現身，未知是否為緋聞而暫避風頭。不過林鈺洧仍有在IG分享近況，今日（2日）她就曬出一輯早前拍攝節目《濠玩夏水禮2024》的花絮照！

林俊賢女兒林鈺洧是2022年港姐冠軍。（IG@denicelams）

林鈺洧IG有不少性感照。（IG@denicelams）

身材出眾。（IG@denicelams）

《濠玩夏水禮2024》（IG@denicelams）

林鈺洧。

花絮照。（IG@denicelams）

花絮照。（IG@denicelams）

林鈺洧並留言：「七日六夜的濠玩下水禮拍攝連續兩個星期六播出啦～Post返少少靚相記錄下先，記得每日同一班俊男美女開工心情大靚😍希望大家鐘（鍾）意啦～」相中所見，林鈺洧曬出水着照，更大騷白滑玉背同長腿，可見她與一班拍檔拍攝得非常開心。其實林鈺洧日前亦有現身TVB高層樂易玲（樂小姐）的生日Party，她更從後攬住樂小姐頭貼頭合照，可見她深得樂小姐歡心，她亦心情大靚，似乎未有被緋聞影響心情。

大騷白滑玉背同長腿。（IG@denicelams）

心情大靚。（IG@denicelams）

長腿！（IG@denicelams）

拍攝開心！（影片截圖）

林鈺洧日前亦有現身TVB高層樂易玲（樂小姐）的生日Party，她更從後攬住樂小姐頭貼頭合照，可見她深得樂小姐歡心，她亦心情大靚，似乎未有被緋聞影響心情。（IG截圖）

港姐冠軍。（IG@denicelams）

馬清揚回覆傳媒時透露與林鈺洧在慈善場合認識，又大讚對方是好好、好純品的細路女，希望大家給予空間對方。不過馬清揚就否認拍拖，稱自己目前單身，女方亦是事業為重，二人只是正常來往。至於為何女方座駕會整晚停泊在馬清揚會所，他解釋指因林鈺洧有慈善活動慶功宴，活動上要飲酒，不宜駕駛，所以司機將其座駕停泊一晚，叫她翌日才取回。

報道指林鈺洧每星期三都會在中環與馬清揚「撐枱腳」。（視覺中國）

馬清揚對傳媒大讚林鈺洧是好純品的細路女。（IG@denicelams）

馬清揚稱在慈善場合認識林鈺洧，大讚對方是好女仔、好純品，但目前自己是單身。（IG@denicelams）

出海。（IG@denicelams）

大騷好身材。（IG@denicelams）

林鈺洧近日加入《愛．回家之開心速遞》劇組。（IG@denicelams）