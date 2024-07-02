港姐2024｜46位佳麗有翻版李嘉欣、Race@2R　有人着紅裙慶七一

《2024香港小姐競選》第二輪面試今日（2日）舉行，中午時份46位佳麗在電視城內見記者，簡單自我介紹。除了「大熱」華姐Tracy、17歲少女Yoyo等，亦有兩位靚女遺珠，一位是「翻版李嘉欣」Ellyn，不過她就覺得自己唔似，表示：「我覺得佢好靚！」另外亦有酷似2R成員黃婉佩Race、來自河北的Rose。

今次有第三次參選的佳麗蔡優美，屢敗屢戰精神值得欣賞；大部份佳麗都以保守的黑或白色示人，其中一位讀建築系Master的佳麗Celine卻以紅裙迎戰，被問為何穿紅色時，她回答：「七一吖嘛！」

Annie，24歲，剛畢業，在澳洲讀大學。（葉志明攝）

由於是第一位出場，所以落台時行錯方向，有點搞笑。（葉志明攝）

翻版陳星妤，讀城市規劃的Adrin，現年26歲。（葉志明攝）

Kimmy Chong，24歲，做金融，表示對身材充滿信心所以選擇這個裝束，但今朝無食早餐，才藝表演唱歌但未受過唱歌訓練。（葉志明攝）

Angel，27歲（葉志明攝）

23歲的Candice從加拿大辭職回港參選，獲家人支持，準備了表演唱歌！她說家人叫她表演做喜劇，但她覺得自己不好笑。（葉志明攝）

Zoie，26歲，是一位鋼琴家，平時除了表演外亦會擔任評判。（葉志明攝）

Stephanie（葉志明攝）

Clary，24歲，鋼琴家。（葉志明攝）

「翻版鍾麗淇」Emily，22歲（葉志明攝）

Kipi Wong，26歲（葉志明攝）

Kanis，26歲（葉志明攝）

21歲21歲讀心理學的Caley從澳洲回港參選，雖然身型偏瘦但不覺得輸蝕。（葉志明攝）

Chloe Lau，22歲，讀城市大學（葉志明攝）

「翻版李嘉欣」Ellyn，佢話唔似，因為對方好靚。（葉志明攝）

似唔似李嘉欣？（葉志明攝）

「翻版Race」Rose，來自河北，25歲。（葉志明攝）

空姐Cindy，來自貴州（葉志明攝）

著露背裝好吸睛！（葉志明攝）

「翻版陳嘉倩」林瀾（葉志明攝）

20歲Annabelle，被問是否真空上陣冇打底，但她否認。（葉志明攝）

Kiara Wong，23歲（葉志明攝）

17歲中五學生Yoyo，明年考DSE，她透露是朋友提名。被問到學校會否同意參選，YoYo表示ok ，「（問過校長？）係呀」又指家人都支持自己參加港姐。（葉志明攝）

Jessie，18歲，中六就畢業，表示着泳衣緊張，無特登唔食嘢keep fit（葉志明攝）

Mandy，24歲，有自家時裝品牌，今日身穿的戰衣都由自己設計。（葉志明攝）

翻版鄭融Cissy So，24歲，美國回港，剛剛大學畢業，讀產品設計，她跳開拉丁舞，會表演唱歌跳舞。（葉志明攝）

「翻版蔡潔」Dolores ，25歲（葉志明攝）

Nicole，21歲，深圳來港，讀樹仁大學（葉志明攝）

Maggie Ma，22歲，讀浸大（葉志明攝）

Marina，24歲，江門人，心理學碩士 （葉志明攝）

Charlotte是phd researcher研究生，表演唱歌。（葉志明攝）

Tiffany，26歲，在澳洲讀酒店管理26歲Tiffany，報稱客服，從上海回港參選，準備表演唱歌，為選港姐減了4公斤。（葉志明攝）

Savanna陳圓圓，23歲（葉志明攝）

Dolce，26歲（葉志明攝）

讀建築系Master的Celine著紅裙迎戰。（葉志明攝）

被問點解著紅色，她笑說：「七一囉。」（葉志明攝）

178cm高的Kelly, 是模特兒和跳舞老師，跳開Jazz funk（葉志明攝）

27歲的蔡優美，已是第三次參加港姐。（葉志明攝）

Yvonne，21歲，讀中大日本研究（葉志明攝）

黃美晴，24歲（葉志明攝）

Lauren，22歲（葉志明攝）

Coey姓熊，來自貴陽，職業是Marketing，表示考獲優十級鋼琴。（葉志明攝）

Kerry，22歲（葉志明攝）

Stella，27歲（葉志明攝）

港大機械工程系碩士生Jenna，23歲（葉志明攝）

183cm高的「女巨人」張玥，26歲，來自武漢。（葉志明攝）

報稱上圍100cm的她，鞠躬時效果震撼。（葉志明攝）

Tina來自瑞典（葉志明攝）

溫哥華華裔小姐亞軍兼最上鏡小姐Tracy，24歲（葉志明攝）

張安妮Annie，23歲，是溫哥華華裔小姐季軍得主。（葉志明攝）