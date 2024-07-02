港姐2024｜46位佳麗有翻版李嘉欣、Race@2R　有人着紅裙慶七一

《2024香港小姐競選》第二輪面試今日（2日）舉行，中午時份46位佳麗在電視城內見記者，簡單自我介紹。除了「大熱」華姐Tracy、17歲少女Yoyo等，亦有兩位靚女遺珠，一位是「翻版李嘉欣」Ellyn，不過她就覺得自己唔似，表示：「我覺得佢好靚！」另外亦有酷似2R成員黃婉佩Race、來自河北的Rose。
今次有第三次參選的佳麗蔡優美，屢敗屢戰精神值得欣賞；大部份佳麗都以保守的黑或白色示人，其中一位讀建築系Master的佳麗Celine卻以紅裙迎戰，被問為何穿紅色時，她回答：「七一吖嘛！」
Annie，24歲，剛畢業，在澳洲讀大學。（葉志明攝） 由於是第一位出場，所以落台時行錯方向，有點搞笑。（葉志明攝） 翻版陳星妤，讀城市規劃的Adrin，現年26歲。（葉志明攝） Kimmy Chong，24歲，做金融，表示對身材充滿信心所以選擇這個裝束，但今朝無食早餐，才藝表演唱歌但未受過唱歌訓練。（葉志明攝） 23歲的Candice從加拿大辭職回港參選，獲家人支持，準備了表演唱歌！她說家人叫她表演做喜劇，但她覺得自己不好笑。（葉志明攝） Zoie，26歲，是一位鋼琴家，平時除了表演外亦會擔任評判。（葉志明攝） 21歲21歲讀心理學的Caley從澳洲回港參選，雖然身型偏瘦但不覺得輸蝕。（葉志明攝） Chloe Lau，22歲，讀城市大學（葉志明攝） 「翻版李嘉欣」Ellyn，佢話唔似，因為對方好靚。（葉志明攝） 「翻版Race」Rose，來自河北，25歲。（葉志明攝） 20歲Annabelle，被問是否真空上陣冇打底，但她否認。（葉志明攝） 17歲中五學生Yoyo，明年考DSE，她透露是朋友提名。被問到學校會否同意參選，YoYo表示ok ，「（問過校長？）係呀」又指家人都支持自己參加港姐。（葉志明攝） Jessie，18歲，中六就畢業，表示着泳衣緊張，無特登唔食嘢keep fit（葉志明攝） Mandy，24歲，有自家時裝品牌，今日身穿的戰衣都由自己設計。（葉志明攝） 翻版鄭融Cissy So，24歲，美國回港，剛剛大學畢業，讀產品設計，她跳開拉丁舞，會表演唱歌跳舞。（葉志明攝） Nicole，21歲，深圳來港，讀樹仁大學（葉志明攝） Marina，24歲，江門人，心理學碩士 （葉志明攝） Charlotte是phd researcher研究生，表演唱歌。（葉志明攝） Tiffany，26歲，在澳洲讀酒店管理26歲Tiffany，報稱客服，從上海回港參選，準備表演唱歌，為選港姐減了4公斤。（葉志明攝） 讀建築系Master的Celine著紅裙迎戰。（葉志明攝） 178cm高的Kelly, 是模特兒和跳舞老師，跳開Jazz funk（葉志明攝） Coey姓熊，來自貴陽，職業是Marketing，表示考獲優十級鋼琴。（葉志明攝） 港大機械工程系碩士生Jenna，23歲（葉志明攝） 183cm高的「女巨人」張玥，26歲，來自武漢。（葉志明攝） 報稱上圍100cm的她，鞠躬時效果震撼。（葉志明攝） 溫哥華華裔小姐亞軍兼最上鏡小姐Tracy，24歲（葉志明攝） 張安妮Annie，23歲，是溫哥華華裔小姐季軍得主。（葉志明攝） Jennifer從英國回來，27歲，起初記者聽不清楚她21還是27歲，她笑說：「我希望21！」又說準備表演打羽毛球。（葉志明攝）