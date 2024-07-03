專訪｜Winka歷風波後變慎言　不再急講感受：表達自己未必要用嘴

未真正接觸COLLAR的時候，已覺得陳泳伽（Winka）是個性較鮮明的一個，易喊、多愁善感、長氣愛講經，但後來察覺到她在訪問中話變少了，直播也不常開。不難推測，這大概跟去年的「失言」風波有關，當時是她首次做個人專訪，經驗不足，坦率分享愛情觀卻落得被批評，難免對她帶來打擊。Winka直言知道自己有時會詞不達意，事件後努力學習拿捏說話技巧，常常重溫自己的訪問檢討不足，亦不再急於講感受，「時間流流長，我要表達自己嘅方式唔一定係用講嘢。」

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Winka新歌《下回分解》原來由「魯生」魯庭暉親自改名，她說第一首Solo《一手造成》都是由魯生命名，覺得他言簡意賅好犀利。（梁碧玲攝）

搭電車遭遇成作曲靈感 被曖昧粉紅泡泡包圍

Winka近日推出新歌《下回分解》，是她與蘇道哲共同作曲的，她最初只創作了副歌，蘇道哲就與她合寫其餘部份。Winka年初排練演唱會期間，有次自己坐電車Me time一下，當時天氣微涼，完全就是戀愛季節，所以她也特別多幻想，「我見到最車頭嘅位置，坐咗一男一女，佢哋除咗好正經咁坐、膊頭貼膊頭，冇太多親暱嘅舉止，但係我覺得個畫面好sweet。」不過她腦裡繼續把畫面延伸下去，「腦補」很多小劇場，「其實人哋係咪真係咁sweet呢？佢哋未必係拍緊拖，未必係情侶，係曖昧階段，所以佢哋好緊張，坐得好直，冇好自在咁傾偈……」想到這裡，腦海中已有旋律浮現，她便即時錄在手機裡。

Winka在MV中是旁觀者角色，她說：「我覺得我係一個第三身嘅角度去睇同幻想呢件事，去Feel呢件事入面嘅甜、澀同苦，所以我覺得我唔係呢個MV嘅女主角。我係去旅行，好期盼自己都可以有咁嘅愛情，同時亦都回憶緊一啲好Sweet嘅Moment，再將我喺電車幻想嘅嘢放喺入面。」（梁碧玲攝）

Winka想在MV中加入自己的元素，所以她的日記簿和菲林相都有在今次MV出現，她說：「日記簿就係我會Mark低一啲我覺得佢哋好Sweet嘅畫面。」大約半年就寫完一本日記簿。（MV截圖）

Winka去年幾首Solo歌都是較慘情的，但這首卻是甜中帶微微酸澀，她希望大家聽到時都能從回憶抽屜中，找回過往喜歡一個人那種純粹和無條件，「唔會諗有結果定冇結果先至同呢個人表白，喺嗰個階段係好單純嘅愛，好粉紅泡泡，好sweet！」雖然曖昧不一定能夠開花結果，但即使如此，亦會是一個很好的回憶，「可能嗰一刻會好唔開心，覺得好可惜，但係你後尾諗返轉頭都覺得係好青春、好青澀嘅一件事。」Winka覺得有拍過拖的人都一定有這些曖昧回憶，尤其互相了解、試探的階段就最過癮，她笑說：「我而家講講吓都有啲粉紅泡泡，你會好Struggle唔知對方係咪鍾意你，你估估下，又有少少苦澀味，唔知道點呢，佢點諗呢，就係呢一種甜蜜位。」

Winka很喜歡幻想，所以日日都有粉紅泡泡，但認為自己不算容易動情。（梁碧玲攝）

《下回分解》的創作過程中，COLLAR隊友Candy都有畀意見，Winka說因為印象中對方很甜，覺得她會最有感覺和畀到意見。（Instagram：winka_chan）

剖白戀愛經歷被解讀成「消費前度」 抱歉影響身邊人

問Winka近來是否也正被粉紅泡泡包圍，她不諱言對戀愛有所期待，但此刻還是工作為主，想多做創作和身型管理。比起以前，感覺上Winka未必敢再講太多感情事，畢竟去年她推出第一首Solo歌《一手造成》，在訪問中剖白自己與前男友的分手經歷，以及對下段關係的愛情觀，最終卻被外間理解成「消費前度」，甚至招來了不少負評，當講到會否因此而嚇怕，不再敢毫無保留地交代自己對感情的想法，她坦言這件事的確是幾大穫，「我最唔開心唔係負面嘅留言，係因為我覺得我影響咗身邊嘅人。」她不希望自己的事影響到前男友，畢竟對方是圈外人，不應該承受這種壓力，所以她也有跟對方道歉。

被問到入行以來有哪件事因講錯嘢而最大穫，Winka隱晦地說：「咁如果你要講，嗰件事肯定係我第一首Solo嘅時候嘅事。」亦表示很抱歉自己的言論影響到前男友。（梁碧玲攝）

Winka續說，假使對方是圈中人亦好，她相信雙方都不想作品和事業被這些花邊新聞蓋過，令大家有了另一種眼光，況且她的感情生活對大眾而言根本一點也不重要，重要的是她如何用歌曲令大家舒服和有能量。至於下次拍拖會否再公開，Winka說若關係穩定而對方又不介意的話就會公開，「我自己拍拖愛情世界嚟講，我一拍就會拍長拖，所以我會Prefer同一個可以同行到嘅人，就係佢係善良，無論大家遇到乜嘢生活嘅難題生活嘅壓力，你會覺得望到佢，你已經有份勇氣面對。」她希望與另一半可以互相扶住大家，一起成長，「你唔舒服，你唔開心，你有壓力，我扶住你、托住你，調返轉我都會有我大壓力嘅位，佢又托住我囉。」

Winka每次拍拖都希望是拍長拖，所以價值觀夾好重要，對方亦必須是個善良的人。（梁碧玲攝）

失言風波後減少出聲 翻睇訪問檢討發言不足

Winka曾經分享過，近來常常留意到「Learning Curve」（學習曲線）這個字，她確實有很多課題在學習當中，例如跟自己的情緒相處、理解和解決自己的不安源頭。經歷過「禍從口出」後，她亦很努力學說話，「我自己說話有時候有少少詞不達意，你要學點樣去令到人哋明白你講嘅說話，我慢慢知道，公眾人物嘅責任係乜。」Winka常常翻睇自己的訪問，檢討表現，「我哋出完Event做嘅訪問，我都會睇多次，會唔會今次有少少唔注意，講多咗嘢，俾人感覺唔好，我自己會好Alert，不停進步進步。我最想帶畀人嘅嘢唔係其他負面嘅嘢，我係想畀能量大家，想令到大家舒服，想令到大家睇我係開心嘅，呢樣嘢就要去學習囉。」

Winka承認自己有時會詞不達意，所以做完訪問都會翻睇，檢討自己有冇做得不好的地方。（梁碧玲攝）

不難發現，Winka在團隊訪問中，比以前說話少了，她承認的。雖然她跟以往一樣仍然是個很多感受、很愛分享的人，但現時她多了一個考量：「不如畀人哋講咗先。」她覺得其他隊友講完，若有記者問自己意見才慢慢說也不遲，Winka又表示：「我成日覺得，時間流流長，我要表達自己嘅方式唔一定係用講嘢，我而家有咗作曲，遲吓會唔會係作詞呢，會唔會涉及埋編曲呢，我覺得表達自己嘅方式都唔一定係用嘴。所以我少咗開Live，少咗喺訪問係咁拎住枝咪講嘢，『你揸支咪，你揸啦』，因為我覺得，有時可能擺喺作品度，或者間唔時有呢個咁嘅Solo機會去做專訪嘅時候，咁我咪再講囉，唔急囉。」

雖然總是有很多想法和感受想分享，但現時Winka卻成長了，表示：「我覺得表達自己嘅方式都唔一定係用嘴。」來日方長，有機會再慢慢講也不遲。（梁碧玲攝）

學拿捏說話中間位 讚Gao講嘢全團最得體

這個過程並不容易，對一個平時滔滔不絕的人而言，要忍口封嘴簡直就是壓抑自己，Winka就認為這正是她所講的Learning Curve，需要學習的，「一開始係，『死啦，算啦，我唔講嘢喇，乜都唔講啦，我唔講就冇錯。』但係呢個係唔係最好嘅解決辦法呢？好似太極端，你一係唔講，一係就好講，會唔會有中間位呢？中間位到底喺邊呢？係好虛無㗎，你唔慢慢試係唔知嘅。」所以她很感激隊友，每次做訪問感受到Winka的緊張時，她們都會說：「你可以唔講㗎，你鍾意講唔講都得，我哋都會喺隔籬。」所以她也慢慢學習找尋自己的步伐，狀態好就講多幾句，狀態不好時講少一點亦沒所謂，「呢樣嘢係要啲時間去學習、體會，同埋咩都唔講，你會冇咗Character，冇咗個人哋了解你嘅渠道，所以你要自己微調。」

（梁碧玲攝）

Winka在COLLAR中確實是情緒最多、感受最強烈的一位，這特質有如雙面刃，可以是天賦、她創作的靈感來源；但另一方面也使她容易受情緒主導。過往面對負評時，正因為深明自己很敏感，所以試著先將生活重心放回自己身上，「起身第一時間唔好望電話，我冥想囉，我睇書囉，出去出半個鐘汗先，食個早餐先。我哋每一日有好多時間，其實應該留畀自己，同自己相處，你有好多嘢可以做，唔係淨係將眼睛望喺啲留言入面。但有陣時有啲留言你係要去睇嘅，因為你睇完先知原來自己有個咁嘅感覺畀人，但係原來你唔係想咁㗎喎，你咪再Finetune一下，點樣可以講得更加好。」Winka認為隊友中以Gao說話最得體，芯駖說話則能帶給人希望，所以她覺得做女團最開心就是有隊友作為自己的學習榜樣，自己不懂的，就看看隊友怎樣做。

Winka以前經常睇《惡作劇之吻》和《惡魔在身邊》等台劇，也喜歡它們的主題曲，一聽到就很多畫面，希望今次這首歌都有這個效果。（梁碧玲攝）

壓力大爆粒粒摺埋自己 終於學識享受舞台

前陣子，Winka經歷了一個小低谷，她坦言演唱會綵排那段時期皮膚狀態極差，亦有出粒粒，所以有點怕上鏡。儘管食完半年A酸，已經康復得七七八八，不過食藥對外表、荷爾蒙都有所影響，所以她是直至事情過去後才敢向大家交代。她猜想壓力可能都是原因之一，畢竟對演唱會期待了兩年，不想讓粉絲失望，而這種擔憂卻令她對自己很苛刻，「覺得自己做得唔好，又唔想令到人哋覺得COLLAR唔好，所以我成日都諗住『死啦，死啦！』有時你真係要承認自己諗得太多，有時你不安唔緊要㗎，你做啦，最後個Result都好好。經歷完個Concert、見返朋友、開始返自己嘅創作，我個人Settle down咗好多。」

Winka其中一個成長，是學習自己消化情緒，「每個人嘅情緒係要靠自己消化，當然你身邊嘅人同你傾訴，喺嗰一刻會令你暢通咗，但係最後尾諗唔諗得通，點樣處理，係你自己嘅選擇。」（梁碧玲攝）

隊友之中，Winka覺得Gao是最好的聆聽者，她只會默默聽你傾訴，而不會評論你的情緒。（Instagram：winka_chan）

Winka的其中一個進步，就是學會享受舞台，以往總是形住自己跳舞差、冇自信，但現時就學識換個角度，「唔係人人都可以咁樣Enjoy個舞台，你見有咁多呢啲機會，你用晒啲時間去Panic、去不安，去諗你可能會出錯，咁不如利用呢啲時間去珍惜同佢哋跳舞同相處嘅時間。」Winka續說：「表演機會真係唔係奉旨會有，咁你係咪仲要嘥時間去Panic呢？」她有不明白的地方就直接問，問到安心為止，加上與團隊愈來愈熟，隊友見她有不足都很直接去講，反而讓Winka少了份不安，漸漸學識享受舞台，「Concert可能芯駖甩咗條裙咁，比著以前一定會好panic問點算點算，但係我知道冇嘢好驚，呢個舞台我哋Own緊，我哋喺台上面嘅表演者，有啲咩事都好，我哋自然處理，你跌咗我咪幫你執返起，執返起唔知點算，揈兩下囉，你個心態會係Free up咗。同埋我諗觀眾最鍾意睇嘅唔係你冇錯，係你Enjoy，我一有咗呢個Mindset之後，好多嘢都冇咁緊張。」