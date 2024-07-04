陳貝兒爬繩挑戰岑王老山找珍貴仙草　險跣腳碌落山照繼續勁專業

入行超過20年的陳貝兒（Janis）向來有學識、亦有顏值，雖然父親是著名音樂會監製陳永鎬，但Janis從不靠父幹，而是用實力說話，由昔日娛樂新聞主播，到現在成為金牌主持，Janis都向觀眾展示最專業的一面，可以連續兩屆奪得「最佳女主持」絕對是真材實料。

陳貝兒屢獲主持獎項。（IG@chanjanis）

除了Talk得外，Janis也非常捱得，近年主力拍攝紀錄片的她，足跡踏遍幾乎半個中國。（陳貝兒微博圖片）

除了Talk得外，Janis也非常捱得，近年主力拍攝紀錄片的她，足跡踏遍幾乎半個中國，期間翻山越嶺，經歷爬天梯、穿越大沙漠、遇大風雪患低溫症等無可預計的驚險情況，過程可謂「搵命搏」；繼上年走訪新疆及西藏之後，在新一輯節目Janis還帶大家走訪中東國家，繼續作神秘探索，不過面對極端高溫，不少觀眾都替她擔心。

Janis有一個多年的小習慣，就是不論到任何地方，都會帶著五色靈芝，是撐著她精神活力的秘密。維特健靈亦是看中她真實用家的身份，便嘗試邀請合作，雙方一拍即合。而無論做什麼都去到極致的Janis，今次更專程遠赴五色靈芝產地，有「中草藥倉庫」美譽的國家級森林岑王老山拍攝。Janis今次拍攝廣告的過程，也一點都不簡單，需要至少搭7個鐘車到廣西，再每日來回合計5小時的交通到山上拍攝。由於靈芝生長的環境十分嚴苛，極度潮濕，滿佈泥濘，有些地方更連路也沒有，需爬繩才能到達。

陳貝兒需要爬繩才能到達目的地，過程可謂艱辛又驚險，稍不留神就會跣腳碌落山。

雖然路途艱辛，但陳貝兒見到如此珍貴的靈芝時，心情興奮。

雖然如此，但出名專業又捱得的Janis沒有怕過，並且堅持到底，在工作人員帶領下，她爬著繩子往山上走，因為環境潮濕，以致地面濕滑，所以過程中要加倍小心，稍不留神就會碌落山，但Janis仍興奮表示：「好想睇一次傳說中的靈芝產地，所以今次心情都好興奮。」

有陳貝兒，就是專業的保證。

值得一提的是，這個地方平時人是很難到達的，但對靈芝來說，卻是一個極優質的環境。因為天然靈芝生長需要在極高濕度，同時有日光卻不能直射的環境；而且還不可以有蟲害，因此一棵完整靈芝極為珍貴。

陳貝兒本身也是五色靈芝的多年用家。

而其實Janis今次接拍這個高難度廣告背後亦有一段緣份。Janis曾經是多病之人，在家人的介紹下服用五色靈芝後，身體一天比一天好，便成為了多年用家。Janis透露，「以前好易病，食完五色靈芝精神咗好多，免疫力真係增強左好多，而家去咩地方都一定會帶著五色靈芝。」難怪她就算面對上山下海的艱辛拍攝都無有怕。

陳貝兒表示以前很易病，但吃了五色靈芝精後，身體一天比一天好，所以現在無論去什麼地方都一定帶著。

又一次成功征服惡劣環境完成目標的Janis，事後表示：「今次靈芝之旅，親身了解到維特健靈對產品嘅嚴謹同執著，俾到我100%信心，30年經驗真的不一樣，我看到了製藥的最高標準！」，對於維特健靈的產品，她懷有絕對的信任，這源於她對公司嚴格品質控制及精心製作過程的親身了解。五色靈芝不僅能強免疫，還能提升整體身體質素，使她能在繁忙的職業生涯中保持最佳表現。

陳貝兒今次靈芝之旅，成功征服「桂西之巔」。

Janis還向眾人推薦這位健康的良伴，期望大家一同維持活力，享受健康快樂的每一天，「維特健靈五色靈芝，是我多年來不變的選擇」。

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維特健靈 100%純天然五色靈芝 補五臟六腑

根據《神農本草經》所記載，不同顏色的靈芝有不同功效，如果同時攝取五類六種靈芝，可以使五臟健康，補充人體元氣，有效提升免疫，令人更健康。更有研究顯示，「五色靈芝」中的五類六種靈芝含多種有益微量元素，可以有效增強免疫力，讓身體儲備防禦能力。

而維特健靈堪稱靈芝專家，已有30年經驗，有最豐富及專業的靈芝知識，對製造五色靈芝的工序及技術要求非常嚴格。同時維特健靈以製藥的標準PIC/S GMP歐盟標準藥廠去製作保健品，單是檢測已超過150項，其品質高於不少同業，難怪長年穩佔銷售榜，已是超過20年銷售No.1*的皇者。

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*根據Nielsen 尼爾森2002年9月-2020年8月全港整體靈芝零售調查報告及IQVIA 2020年11月-2023年10月全港整體靈芝零售調查報告