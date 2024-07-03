梁思浩遇羅蘭姐露疲態代為出頭　提醒劇組：前人種樹，後人乘涼

最近憑主持《直播靈接觸》人氣急升的梁思浩就分享了一段自己難得在電視城餐廳遇上羅蘭姐的一段經歷，他稱：「已經20幾年冇見羅蘭姐，羅蘭姐見到我，不停交談近況，這位前輩真係值得尊敬！後來我問羅蘭姐，點解睇起嚟有啲攰啊？佢話可能自己記性唔好？NG多了。我話你已經90歲，好叻好叻，叫劇組將就吓啦！羅蘭姐真係好，佢猛咁話：唔得唔得，唔可以阻住劇組！」

好有心！（微博照片）

但後來，梁思浩竟到劇組為羅蘭姐出頭，親自向劇組導演打招呼，提醒對方盡量遷就羅蘭姐。梁思浩有禮貌地稱：「導演唔好叫我阿哥，你叫我思浩啦，羅蘭姐已經90歲，時間上盡量就下佢啦，早啲拍完佢早啲放佢返屋企休息，台詞方便用鏡頭遷就吓，唔好令羅蘭姐有咁大壓力！麻煩晒你，羅蘭姐係前輩，我哋後輩要盡力幫佢忙，娛樂圈冇幾多個90歲仲肯幫你拍戲㗎！好好地錫住佢啦！老人家係愛嚟錫㗎，記住我呢句說話『前人種樹，後人乘涼』！」該劇組的導演表示明白，亦承諾會盡快拍完放羅蘭姐返屋企！」」據知，現時羅蘭正拍攝劇集《金式森林》，在劇中飾演郭晉安的媽媽。梁思浩自知可能會被傳耍大牌，但自己只是說了該說的話。

羅蘭姐都上台為葉子楣獻唱。（汪曼玲facebook）

胡楓、羅蘭均有現身。（汪曼玲Facebook照片）

不少影迷亦於街頭羅蘭姐合照。（莫匡堯 攝）