李龍基被指扮喊自嘲戲子佬　好友隱瞞賀葉子楣生日：我應該唔合照

李龍基將於7月21日於麥花臣場館舉辦《真情流淚 基不可失李龍基香港演唱會2024》，今日（3日）他現身傳媒聚餐活動，由於他的澳門演唱會名字，在他不知情下被主辦方改成《風繼續吹，女繼續追》，他今日再解釋事件：「都係，嗰次太急，佢話冇乜大問題就出咗，我初初都有啲抗拒，不過唔緊要嘅，嚟睇我嘅人唔會因為呢個名對我改觀，所以OK，冇問題。」

李龍基說香港演唱會歌單已定好，他會盡力忍住眼淚，希望唱每首歌都是完整地呈現給聽眾。（葉志明攝）

被問到有否追問主辦何以要改一個這樣的名字，基哥說：「我冇問，但係我明嘅，希望吸引多啲觀眾，其實都係宣傳，吸引多啲，多啲輿論，收咗好多輿論效果。所以我話OK，去啦，唔會因為呢個名令到我人格方面有所影響。老實講，你個人嘅人格係點，人哋對你嘅觀點係點，係你嘅歷史嚟。我初初出道到而家咁耐，大家知道我嘅歷史，唔會因為一個名就將我歷史改變，我會繼續做好自己歷史。」

除了好友黑妹外，他在澳門演唱會即合作的粉哥（左一）和白姐姐（右一）今日都現身傳媒聚餐。（葉志明攝）

被問到今次香港演唱會命名有否經他同意，他說他知道的，是由一位後生仔去改，又說：「我初初都話『咁樣嘅？』之後就覺得冇問題，開始思考以前所有演唱會都係好平鋪直敘，『李龍基演唱會』、『金曲演唱會』，冇乜火花同獨特之處，兩個演唱會標題都好得意，可能以後演唱會走勢都係憑我呢一次打出一條血路。」問到這次演唱會主題取名有否特別含意，他表示：「吸引多少少嘅注意力咁解，都唔怕老實講，近年我都好紅，我自己私人嘅嘢好紅，有好多人就會懷疑我某些場合之下會流眼淚或者喊。」

李龍基將於7月21日於麥花臣場館舉辦《真情流淚 基不可失李龍基香港演唱會2024》。（葉志明攝）

王青霞被判入獄25個月，李龍基揚言實行結婚承諾。（潘樂文、麥超億攝）

自嘲「戲子佬」

他知道有人指他「扮喊」，真情剖白外界對他的看法：「『假㗎嘛！你做戲啫，你戲子佬嚟啫！』我可以喺度咁講，其實做戲嘅人一定感情係非常之深厚，冇感情嘅人做唔到戲，當然，戲裡面當然做戲，但有陣時真實嘅情況真係真情流露，演唱會用呢個標題我覺得無可厚非，我試過（唱歌）唱唱吓唔見咗啲字，因為哽咽，幾年前喺《三生有幸》裏面唱咗隻歌，有個dancer跳得非常之好，臨尾個dancer表演嘅情況係要同我分手，最後我唱嗰兩隻字唔見咗，唔係我唔想唱，但係忽然之間哽咽，監製都同我講，你正話唔見咗兩隻字。」

李龍基表示自己真情流露容易哽咽。（葉志明攝）

爆喊形象深入民心

提到爆喊形象深入民心，眼淺的他已立刻禁不住，眼泛淚光說：「真係！真係好多好好嘅朋友，成日真係會安慰我。真係好朋友嚟嘅，你會發現佢哋係真心，真心希望我好，盡量做到唔好畀佢哋咁擔心，冇問題，我一定會做到好好！」被問到是否很多人雪中送炭感覺很有愛，他表示：「呢個絕對係，呢件事冇發生，反而冇咁覺得咁多朋友關心我，反而件事發生咗，我發現身邊好多朋友WhatsApp我，WeChat我，或者直接打畀我『喂，堅強啊！最緊要身體健康！』真，我都喺度奉勸各位，天大嘅事情都好，身體一定要健康。」

李龍基眼濕濕透露獲好友雪中送炭，收到許多慰問的訊息。（葉志明攝）

李龍基澄清同葉子楣唔熟

至於被問到為何在Chris入獄當晚就去了為葉子楣賀壽，他還原當天事發經過：「其實好得意嘅需要解釋吓，其實嗰晚啲朋友叫我出去，我唔去㗎！打咗好似三個電話嚟，其實嗰班朋友好關心我，知道我嘅情緒好低落，叫我出嚟開心吓、傾吓偈，有一種relax，多啲朋友傾偈，我唔可以拒人於千里，呢班朋友對我非常之好，得閒都約我去飲茶。但當日其實我唔知係葉子楣生日，其實我同葉子楣都唔熟，我去到當日原來係其中有個朋友補祝葉子楣生日，唔係話我去慶祝，我可能就有少少遲鈍，叫我影相我應該唔影嘅，因為唔希望畀人有好大反差，但若果當陣時唔影，就唔係好尊重。仲有，好可能有人覺得你日頭咁樣、夜晚咁樣，當你出入嘅場合唔可以帶住負面嘅情緒，人哋生日，冇理由令到人哋唔開心，所以盡量！」基哥透露Chris都常常鼓勵他多跟朋友見面，不要總是一個人留在家；始終以前家裡有兩個人，現時所有家務都要自己做。