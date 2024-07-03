83歲劉家昌微博發文控訴前妻兒子　近照曝光身形激瘦情況令人擔憂

現年83歲的劉家昌，年前與前妻甄珍及兒子章立衡（前名：劉子千）展開爭產大戰，雙方不但對簿公堂，更不時在社交網站文互數不是，日前劉家昌再度於微博發文控訴兩人，更要求政府介入。

去年11月劉家昌還算比較精神。（微博圖片）

相隔7個月，劉家昌身形暴瘦，健康狀況令人擔憂。（微博圖片）

劉家昌日前在微博發文，指甄珍與章立衡找律師以不法手斷凍結了他的公司，又控訴公安與母子倆聯手，以下為微博全文：

尊敬的中紀委



我是劉家昌從事音樂工作六十多年，作品近三千首，一生最後的願望是落葉歸根。能回到祖國造個文化藝術小村



十四年前就在香港計畫，得到華人慈善家邵逸夫夫人支助，我選道教發源地鷹潭龍虎山。



當時，當地政府希望我們以外資投入，為配合政府在香港用家人名字成立三個空殼公司，之後我把全部資料帶到中國以我一個人名字獨資登記。成立了朋德酒店華泉小村，前後長達十四年。中間有一段時間也得到慈善家王永慶家族的資源，有了今天的成績。十四年前我離了婚，家人名字也早就拿掉。今天對方請了北京大律師。其實就是司法黃牛打著北京的旗到了招搖撞騙，尤其到鷹潭更容易。一路買通了當地的公安。



從謊報公章遺失偽造文書，到公安照發岀新章。又到工商局替他們註冊登記。這是鷹潭公安的職責嗎？更令人不能忍受的是公安前面得逞後，緊接著全副武裝到了我們酒店會計室，在疫情我們都不能回國。把我公司14年帳本全部沒收。一個小會計被嚇的哭了一夜，第二天打死不幹了，公安在沒收帳本時。我們唯一合法公章都在保險箱，公安跳過去把我的公司暗中凍結了。



今天我努力了14年了最後一個作品，得到世界畫牆學會集體頒發世界畫都給我們，認為我們的規模是世界最大的的確為國爭光。今天碰到了鷹潭市這群貪官污吏，只能求助中紀委。保護我們中國是有法治尊嚴的國家。



我今年83歲。

還能要求什麼？

只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》。



除了撰長文控訴，劉家昌亦上載他的近照，見他身形消瘦，看上去相當虛弱，健康狀況令人擔憂，不少網民叫他保重身體。