陰陽眼女歌手自爆見到黑白無常：拎住有一把鐮刀同拖住啲鐵鍊。

加晴即場清唱《夜夜癡纏》，即時引嚟「朋友仔」嚟到現場聽。

J2節目《直播靈接觸》，昨晚（２日）播出一集以「陰陽眼」為主題，請來「通靈歌手」徐加晴擔任嘉賓。徐加晴自小便擁有陰陽眼，她說：「9個月大時，已經見過唔係普通人形嘅靈體，而係水母形狀嘅怪物，係媽咪話番畀我聽。」加晴續透露媽媽、細佬、婆婆、姨媽均有陰陽眼。問到看到靈體是甚麼感覺？加晴說：「由細到大見到嘅靈體，就好似商場落地玻璃見到嘅倒影咁，你會睇到佢着咩衫，大概係咩顏色，你會分到係人定鬼。」至於靈體的樣子是不是很恐怖？她說：「佢哋會呈現啲恐怖嘅樣，記得喺我細個時，最印象深刻係見到黑白無常嚟咗我屋企，佢哋戴住好似小丑嘅帽，拎住有一把鐮刀同埋拖住啲鐵鍊。」講到電台禁歌《夜夜癡纏》容易招惹靈體，加晴即場哼唱幾句後，便指着「白無常」黃瀅仴的後方說：「佢企喺柱後面聽緊。」認真嚇人。

加晴分享一則靈異經歷：「有個女人喊住打畀我，話畀靈體纏繞咗佢好耐，但我睇完張相見唔到有靈體，咁我就視像佢問佢咩情況，同佢講嘢時發現咗佢隻手有個紅色梅花印，我叫佢舉高隻手畀我睇，平時人哋睇唔到，得我睇到，呢個梅花印就係法術來源。」女事主指曾經求助很多人，但最終都是未能解決，加晴說：「因為我可以靈魂出竅，我捐入梅花印入面，見到佢12年前喺街市度買梅菜，我見到當時個男士離遠見到佢，覺得好鍾意，之後走咗過去摸咗佢一吓，就係佢手上梅花印個位，就係嗰時烙咗梅花印，隔空向女事主施暴12年。」最後加晴相約女事主見面，幫她抹走梅花烙印才成功解決問題！

節目尾聲，家庭觀眾Amen來電求助，Amen指媽媽的家被一個「鬍鬚鬼」纏擾，而媽媽近年身體多病痛，她自己的運氣亦都麻麻，加晴看了Amen媽媽的相片後，直言Amen已過身的婆婆原來一直從中幫忙：「佢話你哋出咗事，快啲搵人叫救命。」加晴指只知道單位的地址，便能直接與「鬍鬚鬼」隔空講數，但由於節目時長關係，直播結束後加晴即透過視像形式幫助Amen解決問題！