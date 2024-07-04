郭碧婷表現差被批拖累團隊　向佐不忍發文維護：她不需要翻紅

內地綜藝節目《乘風破浪2024》即將迎來總決賽，然而還未遭到淘汰的郭碧婷，在近場的表演中不如理想，被網民批評忘記舞蹈動作，拖累團隊，明顯是有划水（偷懶不貢獻）的行為，對此身為丈夫的向佐就發文維護妻子，向節目組喊話，直言她有沒有參加節目都一樣，因為她不需要翻紅。

向佐發文維護郭碧婷。（向佐微博圖片）

在最近的比賽中，郭碧婷的表現屢受網民批評，在與陳麗君、柳岩、張予曦合作國風舞蹈《伶人》時，有網民批評她的舞蹈動作跟不上，還不時偷瞄隊員動作，令到整體舞蹈動作不完整有瑕疵，直斥她明顯拖累團隊。

郭碧婷被指跟不上動作。（影片截圖）

而身為丈夫的向佐似乎感受到網絡上有不少對妻子的不滿聲音出現，因此他就一連發兩篇微博貼文維護妻子，揚言：「她原本是一個動到不想動只愛家的女生、她有多努力我知道、我相信很多隊員和跳舞，老師也會知道、就算家裡多麼的忙，她都會提前很多時間去練舞蹈，再說白一點，你們憑甚麼說她，現在是誰需要誰啊？」還向節目組喊話，字裡行間中似乎話中有話：「你們說她或者是邀請她的是為了甚麼大家心知肚明，今次太那麼坦蕩那麼放鬆給大家輸出那麼多，在唱歌舞蹈上也花了很多很多的功夫，這樣最後給她一刀，這是甚麼鬼啊？為甚麼有些單位讓她發酵呢？為甚麼不保護下她呢？」

有網民直指郭碧婷拖累團隊。（影片截圖）

接着在第二篇發文中表示：「現在是誰蹭誰？節目組不要介意，她有沒有這個節目？她也是她、她上不上甚麼節目都一樣是大家喜愛的郭碧婷、她不需要翻紅，請大家保護一下她。」而有網民在微博上對郭碧婷的表演給予批評留言時，向佐亦完全看不下去立即給予回應：「給我滾。」維護愛妻的行為引來不少熱議。