Jeffrey魏浚笙遠赴「世界盡頭」拍新歌MV　感慨獨立歌手的辛酸

魏浚笙（Jeffrey）推出本年度第二首歌曲《老積》，更邀得兩大「神級音樂人」林家謙作曲、黃偉文（Wyman）填詞，為Jeffrey共譜一首笑中有淚的「自白歌」，道出他的「成長痛」與「中二處世哲學」。

Jeffrey長途跋涉，就係為咗呢個無敵靚景。

《老積》（Old Jeff）是以Jeffrey自身出發，出道僅兩年多的他，總是笑臉迎人，亦落力在綜藝節目中「派膠」，將娛樂觀眾視為自己的使命。然而笑靨背後，Jeffrey其實蘊藏著一顆「老靈魂」，名副其實是笑看風雲的「老積」！他說：「感謝家謙及Wyman合力幫我打造《老積》這首歌，家謙兄的曲與Wyman的詞相當觸動我，錄音時不禁眼眶泛淚。我一直希望發放正能量、散播歡樂，無論遇上多少挫折與難關，也希望保持赤子之心，用最純真的角度去看待身邊的人與事。願自己可以像大人般成熟，但亦保持到小孩的天真爛漫，就像歌詞一樣『何謂老積，塵世事提早心煩；願我一直，化艱深作簡單。』」

無論係錄音定拍MV，Jeffreyj都眼濕濕。

Jeffrey補充：「作為一個獨立歌手，凡事都要靠自己，自資出歌及MV所費不菲，同時面對生活種種考驗，要繼續出歌便要如Tyson及Serrini所言，努力『跑數』！」向來懂得感恩的Jeffrey續說：「所以我一直自覺是幸運兒，出道以來慶幸得到不少客戶及觀眾支持，感謝大家的愛錫，包容我的不足，才令我有能力繼續追夢！」

為了呈現《老積》講述的「成長痛」，Jeffrey遠赴英國倫敦(London)及布萊頓(Brighton)拍攝，除了在歷史悠久的倫敦街頭遊走外，更上山下海，長途跋涉到位於英國南唐斯國家公園的七姐妹白崖（Seven Sisters White Cliffs）取景。為了捕捉最佳畫面，加上時間有限，Jeffrey與拍攝團隊甚至在凌晨三時起床準備，於清晨六時抵達七姐妹白崖。「站在白崖上，環顧四周只剩下山水與自己，感受到世界很大，人類卻很渺小，加上Wyman的歌詞寫進心坎：『如還能夠，何妨再撐撐！』不禁鼻頭一酸，令我憶起做獨立歌手的辛酸。願我們翻山越嶺走過千山萬水之後，心裡都依然不會忘記那片剛啟程時萬里無雲的藍天」