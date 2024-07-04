通靈歌手分享震撼靈異個案　事主遭隔空施暴12年：男友睇住阻唔到

有「通靈歌手」之稱的徐加晴，自小便擁有陰陽眼，日前她到梁思浩主持的靈異直播節目《直播靈接觸》擔任嘉賓，大談私下靈異經歷，當中講到曾有一位女士向她求助，對方原來被「人」隔空施暴12年，過程震撼令全場譁然。

有「通靈歌手」之稱的徐加晴，自小便擁有陰陽眼，日前她到梁思浩主持的靈異直播節目《直播靈接觸》擔任嘉賓。大談私下靈異經歷。

節目中，徐加晴說道：「呢個女人喊住打畀我，話畀靈體纏繞咗佢好耐，但我睇完張相見唔到有靈體，咁我就視像問佢咩情況，不過我見到佢好嚴重嘅唔開心能量，然後我同佢講嘢嘅時候，我發現咗佢隻手有一個紅色梅花印，我叫佢舉高隻手畀我睇，平時人哋睇唔到，得我睇到，呢個梅花印就係法術來源。」

徐加晴大談私下靈異經歷。

徐加晴節目中講到曾有一位女士向她求助，對方原來被「人」隔空施暴12年，過程震撼令全場譁然。

女事主續指曾經求助很多人，但最終都是未能解決，徐加晴說：「因為我可以靈魂出竅，於是我就飛入梅花印入面，見到佢12年前喺內地嘅一個地方，佢當時紮咗一條辮，夾了一個花花嘅髮夾，身穿一件粉紅色嘅雪紡衫，佢喺街市度買梅菜，我見到當時有個男士離遠見到佢，覺得好鍾意，之後走咗過去摸咗佢一吓，就喺佢手上梅花印個位，就係嗰時烙咗梅花印，同埋佢可以用飛魂術，隔空強姦咗女事主12年。」

徐加晴稱與女事主視像時，已見到對方帶著好嚴重嘅唔開心能量。

徐加晴向觀眾詳細講述個案。

見慣大場面的梁思浩，聽到這裡都忍不住驚訝說：「唔係呀嘛？」之後徐加晴再說：「佢一直都以為係靈體侵犯自己，頭幾年以為係幻覺，後來點解佢知自己係俾一個實在嘅人去侵犯自己呢？就係有一次佢喺床度撳緊手機，突然間見到手機被揈開咗，佢無曬力，之後一下子就俾人除咗條褲，但係佢係非常清晰。」

見慣大場面的梁思浩，聽到都忍不住驚訝說：「唔係呀嘛？」

徐加晴最後相約女事主見面，幫對方抹走梅花烙印，事情才成功解決問題。

徐加晴續言女事主為何會向她求助？就是因為對方現任男朋友看著這件事發生，「而佢男朋友係行唔到過去阻止任何事。」一眾主持聽到都「嘩」一聲，異口同聲覺得很Heavy。最後徐加晴相約女事主見面，幫對方抹走梅花烙印，前後再觀察共10日都無事再發生，才成功解決問題。