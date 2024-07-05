TVB上位花旦宣布再出書做才女　首本漫畫以禁忌之戀為題材

現年35歲的蔡潔（Jacky）近年備受力捧，成為TVB當家花旦之一，憑多套劇集包括《法證先鋒V》、《一舞傾城》、《反黑英雄》等成功入屋，大受歡迎。演而優則創作的蔡潔，將於書展再度出書，推出第一本漫畫作品，日前她在IG正式公布消息：「大家好，我是漫畫《81》的作者蔡潔，以及《81》的漫畫家曹志豪先生。漫畫《81》即將在7月中的書展和大家首次見面✨接下來會陸續為你們介紹更多，請多多指教。」

蔡潔（Jacky）近年備受力捧，成為TVB當家花旦之一。（IG@jackykycai）

蔡潔在劇集《一舞傾城》中飾演Monica。（IG@jackykycai）

成功入屋。（IG@jackykycai）

蔡潔將於書展再度出書，推出第一本漫畫作品。（IG@jackykycai）

與知名漫畫家曹志豪合作。（IG@jackykycai）

其實蔡潔一向多才多藝，大學就讀於暨南大學藝術學院導演系，是著名演員張鐵林愛徒，畢業後再到澳洲墨爾本皇家理工大學繼續攻讀創意媒體碩士。2012年蔡潔參加《墨爾本華裔小姐競選》，一舉奪得冠軍及最上鏡小姐等七個獎項，成為七料冠軍！其後蔡潔憑處女作電影《香港仔》一舉成名，更獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」。蔡潔在踏入電視圈前曾演出多部電影，亦有為雜誌撰寫專欄，擔任編劇及導演，向全方位電影工作者發展。

蔡潔在2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》。（IG@jackykycai）

一舉奪得冠軍及最上鏡小姐等七個獎項，成為七料冠軍！（影片截圖）

才女！（IG@jackykycai）

2022年於《法證先鋒V》首次擔任女主角。

蔡潔在2018年轉投邵氏後上位神速，除了升呢做女主角之外，更入住千萬豪宅，出入揸靚車，戴名錶，生活富貴。蔡潔曾在2019年推出第一本著作，去年再推出《有隻貓在芒果星》，書中收錄她與愛貓「豬仔」的生活點滴，而今次就是她第三次出書，亦是她第一本漫畫書，以禁忌之戀為題材。

上位神速。（IG@jackykycai）

入住千萬豪宅。（IG@jackykycai）

空間闊落。（IG@jackykycai）

去年推出《有隻貓在芒果星》，書中收錄她與愛貓「豬仔」的生活點滴。（IG@jackykycai）

今次是第三次出書，亦是她第一本漫畫書，以禁忌之戀為題材。（IG@jackykycai）

更考獲瑜伽導師牌。（IG@jackykycai）