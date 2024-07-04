肥媽同賈思樂台上合唱多首經典金曲　仲即場宣布各自開騷

昨日（3日）一個美容協會舉行頒獎典禮暨就職典禮，現場星光熠熠，包括有肥媽Maria Cordero、Danny Summer、賈思樂、羅霖、楊玉梅、向海嵐、湯如、林寶玉、嚴淑明、文頌嫻、瑪姬、莊思敏、莊思華、朱紫嬈、蔣嘉瑩和羅頌欣等人出席。

一個美容協會舉行頒獎典禮暨就職典禮，現場星光熠熠。

肥媽身兼協會榮譽會長，她特意從外地趕回香港出席是次活動，更在席間為大家獻唱，她唱了多首中、英文金曲後，便找來了同樣擁有葡萄牙血統的Louie 賈思樂和她一起合唱。兩位老友在台上先互問近況，肥媽說 :「在外地和孫兒外出玩，竟被當地人誤以我為我是我孩子的太太，孫兒即時告訴他們她是他們的婆婆。」肥媽續說「人開心樣貌便會感覺後生，也不用經常去看醫生。」

肥媽身兼協會榮譽會長，她特意從外地趕回香港出席是次活動。

肥媽找來了同樣擁有葡萄牙血統的Louie 賈思樂和她一起合唱。

接著肥媽和 Louie 在台上向現場觀眾分享他倆即將各自舉辦的活動，Louie 說：「我即將於 10月9日在文化中心音樂廳，舉行《賈思樂 50 年 Happy Together In Concert 》，只此一場，門票公開發售日期為 8月6 日，大家多多支持。」

肥媽和 Louie 在台上向現場觀眾分享他倆即將各自舉辦的活動。

肥媽說：「我會 12 月13 及 14 日在伊館舉行一連兩場《說唱 Show》，在多年前也做過一次，我家有三十多個成員，七個國籍，單是以他們為題材已經有排講。」現場來賓則把握機會，在他倆合唱兩首英文金曲 《Tonight I Celebrate My Love 》和 《Somewhere Out There》後紛紛找他倆合照留念。