林峯透露9月澳門搞4場個唱為巡唱熱身　紅館檔期太密未知幾時搞成

林峯、周秀娜昨日（4日）於銅鑼灣出席品牌活動，提到最近很火紅的電影《九龍城寨之圍城》票房已經超過1.1億，林峯就表示希望票房再有突破。活動上林峯更透露即將開騷，他表示正與唱片公司商量巡唱事宜。

林峯、周秀娜昨日（4日）於銅鑼灣出席品牌活動。(陳順禎 攝)

活動上林峯更透露即將開騷，他表示正與唱片公司商量巡唱事宜。(陳順禎 攝)

林峯宣布9月於澳門舉辦4場個場作熱身：「其實依家開緊會同唱片公司，亦都宣布9月啦，9月先會喺澳門有幾場演唱會，暫時應該4場先嘅，當係warm up啦。」他說到未來兩個月都要為個唱做準備，之後巡唱的地點還未決定。

林峯宣布9月於澳門舉辦4場個場作熱身。(陳順禎 攝)

至於個場會否於香港舉行，他就表示最快也要明年中：「你知紅館啲期都好密。」至於巡唱的次序就要再跟公司商量才可以決定，是先巡唱還是先辦香港場。林峯表示個唱的主題已定：「我哋已經諗好咗個主題，到時再正式公布，歌單其實場場都可以唔同嘅，我哋好自由，可以點唱㗎嘛。」他說之後會有新歌推出，更說到想與不同的藝人合作。

林峯表示紅館檔期太密，最快也要明年中。(陳順禎 攝)

說到合作，其實林峯與周秀娜曾合作《無傷大雅》MV，當時正是由周秀娜擔任女主角，林峯誠邀周秀娜到時可以抽空來看演唱會，林峯更表示可以請她一同上台表演：「大家有冇聽過娜姐唱歌？我俾兩個月時間你練！你多線發展嘅，去rap兩句啦！」周秀娜就以自己愛做戲為由婉拒林峯的邀請。

林峯與周秀娜曾合作《無傷大雅》MV。(陳順禎 攝)