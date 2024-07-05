Anson Lo生日｜7.7舉行無人機匯演　西九文化區為最佳觀賞位置

盧瀚霆國際後援會Pop Up Store 近日於又一城舉行。（資料圖片）

Anson Lo盧瀚霆本周日（7日）將迎來29歲生日，繼Pop Up Store、教主碼頭、7.7免費乘坐往來尖沙咀《-》灣仔天星小輪航線後，盧瀚霆國際後援會今日正式宣布將在7.7晚上舉行《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》，出動埋無人機匯演咁大陣仗，真係不得了。

無人機匯演將在西九文化區藝術公園場舉行。（大會提供圖片)

當晚無人機匯演將在西九文化區上空展出多個與Anson Lo盧瀚霆生日主題「SoaR」配合的相關圖案，寓意繼續與Anson Lo一起手牽手繼續勇敢向前走，迎接未來的所有挑戰 ，讓Anson的夢想可以翱翔世界，展翅高飛。匯演約長12分鐘，屬為香港首位藝人歌手舉行的無人機匯演。

匯演約長12分鐘，神徒不能錯過。（大會提供圖片）

無人機最佳觀賞位置靠近海旁。

匯演將在西九文化區藝術公園舉行，香港故宮文化博物館至藝術公園對開海濱位置一帶均屬最佳觀賞位置，建議樂迷及市民前往西九文化區不同位置觀賞，以免集中單一區域造成擠迫。盧瀚霆國際後援會尤其感激神徒（盧瀚霆粉絲名稱）支持，才能順利促成多項大型慶生活動，最後更集合神徒的心意，送上這份重磅生日禮物予Anson Lo。後援會盼透過活動，可與樂迷及市民一同分享Anson Lo盧瀚霆生日喜悅，歡渡愉快的周日。