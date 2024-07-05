冼靖峰推新歌突剖白18歲往事　暗戀1年惜自己一廂情願勁虐心

聲夢小生冼靖峰（Archie）上星期推出新歌《無意冒犯》，他昨日在社交平台發文剖白心聲，表示自己沉澱了一會：「出歌一個星期了，沈（沉）澱了一會兒，是時候說說關於這首歌和我的連結。」原來這首歌關於他的一次戀愛經歷，而故事發生在他18歲的時候。

冼靖峰剖白新歌心聲，新歌原來關於他的一次戀愛經歷。(ig@archie_sin)

Archie表示自己當初一聽到Demo時就想起自己小時候的一次愛情經歷，然後就跟填詞人說了他的故事。Archie億述還是18歲的時候：「開始追一個女孩，讓原本10pm睡覺的我變成2am才睡，為的就是跟她聊多一會兒，她的興趣愛好也成為了我的興趣，譬如動漫，譬如羽毛球。但一直以來卻沒有開口說喜歡你，怕這樣的要求會打破現在的舒適圈，長達一年的追求，就這樣一直持續著了......」Archie的經歷讓人感覺到純純的愛，單方面的想守護那個她，至於Archie最後到底有沒有成功追到這個女生，就沒有直接說明，他表示要留待他在直播中再回覆。

Archie表示自己當初一聽到Demo時就想起自己小時候的一次愛情經歷。(ig@archie_sin)

Archie的經歷讓人感覺到純純的愛，單方面的想守護那個她。(ig@archie_sin)

Archie除了在社交平台發文外，他在影片平台其實也有寫下她跟這個女生到底有沒有發展下去，但看他所打的東西，就看得出Archie是追不到這個女生，因為他說到做什麼都是自己「一廂情願」：「有一種暗戀，大概叫做無意冒犯。有時候，暗戀了一個明知沒有發展空間的人，對方亦顯然從未動心，自己依然會一廂情願為對方改變種種生活習慣與喜好，只為變成一個在對方眼中更起眼、更有好感的人，不斷討好對方，令彼此的差距更接近。」相信他在追求這個女生時亦做出了不少的改變，但一切都是自己一廂情願，而該女生又未必會在意。

Archie追不到這個女生，因為他說到做什麼都是自己「一廂情願」。(ig@archie_sin)

Archie亦有說到怕冒犯對方，所以話題都是閒聊為主：「為免嚇怕與冒犯對方，大多時間只能通過手機的對話框閒聊，說著一些遠遠談不上愛情的話題，螢幕亦彷彿雙方之間的一重永不能打破的隔膜。不忍打破彼此之間的界線，只為了令對方在感到安全感的情況下，繼續晝夜不斷地關心對方。」他覺得每次對這個女生寒暄問暖，就是給對方「獨一無二」的甜言蜜語，但可惜最後也是「一廂情願」。

Archie亦有說到怕冒犯對方，所以話題都是閒聊為主。(ig@archie_sin)