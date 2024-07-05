陳彥行遭閨密出賣另一半係黃子華司機　網民憑線索搵出三大嫌疑人

現年47歲的陳彥行（行姐）當年憑《皆大歡喜》系列的三姑娘「金日」一角，而為人熟悉，演技獲得認同。離巢18年的她日前被《香港01》踢爆三年前秘密產女，她更安排就讀名幼維多利亞國際幼稚園及幼兒園，學費每年近11萬。行姐之後亦大方承認已為人母，公布喜訊！不過，她就慘遭「閨密」踢爆女兒爸爸的真正身份，原來是黃子華的司機。



行姐不時現身幼稚園，親力親為。（爆料人提供）

與家長們打成一片！（爆料人提供）

陳彥行秘密產女，三年來親力親為照顧女兒！（FB照片）

另一半是黃子華司機，原來有跡可尋！（IG/@joyce1026）

相當熟絡！（IG/@joyce1026）

慘遭「閨密」踢爆私事 行姐激動：認識了20年的朋友也會出賣你

該名「閨密」更大爆行姐私生活，指財力雄厚的陳彥行母親當初大力反對二人戀情，但行姐非常戀愛腦，被男方愛打動而逆母意，更『生米煮成熟飯』，但後來被孫女融化逐漸接受司機「女婿」，更於去年更豪擲千萬送出北角物業安頓女兒及孫女。報道更指司機「女婿」為人勤力，經常早晚管接管送，愛錫家人又專一。 對此，行姐嬲爆更在社交平台指：「人與人之間已經沒有什麼信任可言了，認識了20年的朋友也會出賣你，人生又上了一堂課。」

網民憑三大線索找出三大嫌疑人

不少網民都替行姐感到不值，紛紛要求開名，揭穿「假名閨密」的真實身分。當中網民更有網民「柯南」上身，憑三大線索找出三大嫌疑人！第一個線索是與行姐認識20年、第二個線索相信能夠向記者爆料定必是圈中人，而最後的線索是「閨密」二字，其實亦極有可能是男閨密，用來擾亂讀者以及行姐視線。

嫌疑人１號：苑瓊丹

翻看行姐的社交媒體，其實圈內朋友並不多。當中，苑瓊丹和行姐分屬好友，陳彥行更行姐也曾在節目上自爆獲苑瓊丹牽紅綫，不時介紹「筍盤」給她。不過被記者問是否聽聞行姐秘密產女，她就回覆指好少返香港，且跟行姐好久未見，更驚訝表示：「唔係啩？」

苑瓊丹不知行姐已為人母。（FB照片）

嫌疑人１號：梅小惠

梅小惠與行姐同樣相識超過 20年，她們私下更會約埋一大班媽媽飯敍，齊齊慶祝母親節，即表示梅小惠本身就認識陳媽媽，知道陳媽媽豪擲千萬送出北角物業安頓女兒及孫女亦不足為奇！

關係好！（IG/@muisiuwai）

嫌疑人３號：梁思浩

而梁思浩同樣被列做嫌疑人之一，皆因行姐不時都會上載二人的合照，二人更曾一同欣賞黃子華的棟篤笑！行姐離巢後更曾與梁思浩、李麗蕊合作主持網台節目《大家真風騷》，當中經常爆娛樂圈不為人知的秘聞。當中李麗蕊與梁思浩因工作態度及價值觀出現分歧，雙方已斷絕合作。不過網民均未有提出真憑實據，大家不必信以為真！