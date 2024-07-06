專訪｜李龍基回應舉報女友指控　將連開兩騷表示：咁樣紅法我唔想

隨著女友王青霞的案件已成定局，李龍基亦逐漸收拾心情、重投工作，七月份忙到不得了，接連在澳門、香港連開兩場演唱會，一生都未試過。基哥自嘲：「呢一年裡面我真係好紅！紅得好緊要㖭㗎！」卻苦笑謂：「但咁樣紅法我其實唔想。」人紅是非多，用在基哥身上似乎適合不過，活了70多年，應該未試過被傳媒追訪得如此厲害，不過同樣地亦被很多謠言、傳聞纏繞。與女友分隔牆內外，他心痛對方而多次當眾痛哭，卻被網民指他扮喊，甚至指他根本是舉報王青霞的人，對於這些指控，基哥在《01娛樂》專訪中亦有所回應。

場地：茶皇殿



李龍基月前曾表明不再受訪，相信是因為當時女友未判刑，他聽從律師意見不再公開回應太多。不過如今王青霞的官司已成定局，他亦重投工作，並接受訪問。（葉志明攝）

基哥自女友被捕後一度停工，每日一早去收押所，奔波勞碌，身形也明顯比半年前受訪時消瘦。隨著女友的案件宣判，刑期等等通通塵埃落定，基哥也逐漸復工，將在7月6日、7月21日在澳門和香港分別開演唱會，他直言7月的確很忙，但相信這也是個更好的治療方法，讓他自我麻醉、暫時忘卻傷心事。

基哥早前推出了歌曲《雲淡風清》（見身後MV），他透露演唱會後會推出另一首講環保議題的歌曲，還在專訪中唱了幾句自己填的歌詞：「看遠山一片青翠，雀鳥吱喳影相對，鳥語花香水清澈，進夢裏，我怕一朝呢個情緒會逝去～」希望大家多愛護環境和大自然。（資料圖片/葉志明攝）

成風雲人物工作變多 坦言不想因此而紅

儘管努力把時間表填滿，但放工後回到家裡獨對四面牆，不再有女友相伴，頓成孤獨老人的基哥難免感到寂寞，「以前就兩個人，返到去又傾有講，你執嗰啲嘢、我執嗰啲嘢，但係而家唔係，一個人返到去，全部自己搞掂晒，攞衫出去洗，洗完之後晾衫，又拖鞋鞋地，執吓嘢……執完嘢之後坐低，就覺得，點解好似咁寂寞咁？」

被問到近日心情，基哥表示：「而家都叫做逐漸康復，始終都係現實，面對現實係最好嘅治療方法。」不過夜闌人靜，他孤身一家在家裡獨對四面牆時，亦難免感到寂寞及掛念女友。（葉志明攝）

李龍基唱歌唱了50年，但一個月內連開個演唱會倒是頭一次，他相信或許真的跟近半年成為了新聞人物有關，用自嘲語氣說：「事實呢一年裡面我真係好紅！紅得好緊要㖭㗎！」再無奈補一句：「咁樣紅法其實我唔想。」不過他已經接受現實，亦不否認很多人因他與女友的新聞關注他，遠至美國、加拿大都有人關心自己。

近日多次淚灑人前 自認喊包：對呢位女士用情太深

雖然演唱會籌備時間較倉卒，但更見基哥多年來的功力，他早已把香港演唱會的歌單排滿，甚至超時，主辦甚至說：「吓？未做過咁長㗎喎！」基哥說自己可以減歌，但相信自己和觀眾都不夠止癮。自女友被捕後，硬漢子基哥多次在傳媒面前老淚縱橫，今次演唱會改名為《真情流淚 基不可失李龍基香港演唱會2024》，被問會否因為他近日常常流淚，他相信主辦單位都有這樣的考量，最初見到時更覺得：「唔係呀話？好似挖苦我咁。」不過相信主辦都是想吸引觀眾眼球，自己未有太介意，笑說：「你話《喊包演唱會》都得㗎！」

基哥雖然一度覺得「真情流淚」主題有點挖苦自己的意味，但相信主辦單位都是想吸引觀眾眼球，而目前他已為香港演唱會準備了30多首歌，希望觀眾滿足，不過要加場就比較難，因為未必容易申請場館。（資料圖片/葉志明攝）

基哥人生經驗豐富，見慣風浪，以往做慣皇帝角色，威嚴霸氣形象深入民心，然而這幾個月他卻多次淚灑人前，問到今次事件會否是他一生人之中最大的風波，基哥認為未算。但他就補充：「我覺得好可能令到我感情上落得咁大，就係呢次，點解呢？我真係可以對住燈火發誓，我對呢位女士好真心，忽然間佢喺咁高嘅地方跌到咁低，一咁諗就真係好傷心，好心痛。」

自Chris被捕以來，李龍基多次於還押所外、庭上、法院外等場合淚灑人前，他說自己對女用情太深，一想起她被困在如此惡劣的環境就很心痛。（資料圖片/梁碧玲攝）

相信很多人都猜不到，原來基哥這麼眼淺，他說小時候完全就是一個「喊包」，乒乓波比賽輸掉都會哭，後來雖然堅強了，但自己基因始終容易動情、容易感動，亦解釋多次為女友Chris痛哭的原因：「好多情況之下我可以忍得到，控制得到，但係因為對呢個女士用情太深，所以好可能當佢遇著啲好唔開心嘅嘢或者係……環境唔好嘅時候，我自己諗起佢咁嘅環境，我好傷心！（心痛佢？）最主要就係心痛佢。」

回應網民扮喊、舉報女友指控 曾被拍得車廂偷泣

不過卻有很多人留言嘲笑基哥扮喊、戲子、演技浮誇等等，他都有見到這些質疑，卻說：「每一個社會都有不同層次嘅人，高層次嘅人、中層次嘅人、低層次嘅人，你唔可以管得咁多。」他直指近年社會風氣不好，老是散播負能量，人們又怎會開心呢？他覺得適當時候要隱惡揚善，「如果唔係對觀眾或者大眾有咩傷害嘅話，隱惡揚善，我覺得令到呢個社會大家都開心。唔好搬太多負能量出嚟，否則就算你好多開心嘅嘢都會掩蓋咗。」

李龍基認為質疑自己扮喊的人是層次低，自己不會與他們一般見識，又透露Chris指原來曾有人偷拍到基哥哭泣，所以他問：「呢啲真情，我冇理由喺架車入面做畀你睇。」（葉志明攝）

他又講到，有次去探監時，Chris說得知有人見到基哥被偷影到在座駕裡哭，他想也沒想過，「我諗返我事實真係喺架車入面有試過嘅，可能揸揸吓車，停緊紅綠燈，忽然間悲從中來，有試過。但係我諗都諗唔到有人嗰段時間會偷影到我，咁又得喎，呢次證明我唔係喺度做戲呀嘛！係咪呀？呢啲真情，我冇理由喺架車入面做畀你睇。」

然而，網民對基哥還有一個更誇張的質疑，認為其實是他舉報Chris，才令對方入獄，好讓自己可以「甩身」，他直言不止香港YouTuber，就連國內的短片都一樣有人這樣說，他笑笑口表示：「佢用國語，話係我篤我老婆出嚟嘅，咁就可以⋯甩開呢個女士喇，我覺得好好笑。點解呢？呢啲咁嘅理由佢都會諗到出嚟，呢啲人可以做編劇！咁都得，我自己都諗唔到，佢咁嘅藉口都諗到，犀利！」

李龍基否認「為甩身舉報女友」的指控，更稱：「我覺得好好笑，呢啲咁嘅理由佢都會諗到出嚟，呢啲人可以做編劇！」（葉志明攝）

不覺事件令形象一朝喪：我會繼續做好自己歷史

基哥曾在演唱會的傳媒聚餐活動上說：「你個人嘅人格係點，人哋對你嘅觀點係點，係你嘅歷史嚟。我初初出道到而家咁耐，大家知道我嘅歷史，唔會因為一個名就將我歷史改變，我會繼續做好自己歷史。」如今對於種種傳聞、指控，基哥都是同一態度，做好自己，再大爆金句：「你自己就係你自己嘅歷史！你自己歷史冇得改，一路落去，你自己一路寫緊，冇得改，做好你自己嘅歷史！」

他跟女友王青霞的是是非非，其實也將會成為二人歷史的一部份，但世人對他的觀感，或者會因這次事件有負面感覺，對此他表示：「有人咁同我講過，話我建立咗咁多年來個形象，一朝就冇晒啦！我唔覺得係喎，我唔覺得係喎！」今次出事的不是他，是他的另一半，但到底外人對他與Chris的生活、感情又有多了解呢？他又謂：「冇錯佢出咗事，但係佢出咗事之後，並不表示我建立幾廿年嗰個名譽冚嘭唥掃地，我唔覺得係，所以我唔會理會呢啲咁嘅言論。」

基哥指做人每日都在編寫歷史，而這些歷史亦影響到其他人對自己的觀感，不過他不覺得女友的是非會毀掉自己形象，又說：「冇錯佢出咗事，但係佢出咗事之後，並不表示我建立幾廿年嗰個名譽冚嘭唥掃地。」（葉志明攝）

曾被朋友勸與女友分手 表明繼續支持Chris

他透露身邊有不少朋友過份關心，勸他：「哎呀，你咁樣唔好呀，你不知點點點啦。」基哥亦只跟對方說，他會與Chris一起面對，亦問：「我同佢之間，你哋清楚咩？」當講到朋友的勸告是不是叫他與Chris分手，他回答：「係，有㗎！有㗎！佢冇講到咁衰嘅，話有冇考慮過點樣點樣做呢，我話有，我考慮，我支持佢！人誰無過？我而家可以問，活到今時今日嘅人，有邊個冇做過錯事先？有冇？我自己都有啦，我自己都有做過錯事，邊個冇做過錯事？錯而能改，善莫大焉。」

朋友曾暗示叫李龍基拋棄Chris，叫他考慮不如怎樣怎樣做，但他就說：「我考慮咗，我支持佢！」（葉志明攝）

從未想過事情演變這局面 但不後悔太高調或受訪

基哥與Chris的戀情本來只是感情事，當日《01娛樂》邀約二人做專訪時，原意只想他們就「七層樓」事件解畫、分享戀愛生活，但由於Chris當時公開了多張資歷證書後，令網民偵探上身查證真偽等等，引發更多後續事件，甚至演變成官非，女方因而鋃鐺入獄。問基哥可有後悔當初太高調或答應受訪，他說自己做事很少後悔，並說：「我做事好少後悔，做咗咪做咗囉，做咗之後知道以前做錯嘅，第日唔好做囉。」

他坦言完全沒想過事情會演變至這個局面，強調自己對Chris的謊言確實毫不知情，知道對方為了留在自己身邊而撒謊，「好多時因為佢要留喺我身邊，所以佢做啲嘢出嚟我都唔知，咁⋯⋯當然佢而家都非常之後悔咁樣做 ，應該早啲畀我知。OK啦，唔發生都發生咗，亦都係一個必然會發生嘅事，咁咪面對佢囉！」

李龍基坦言不後悔之前做的決定，但Chris就有後悔當初未有對自己坦白。（葉志明攝）

若早知女友隱瞞會低調及避免：唔會搞到而家咁壞

基哥直認：「若然我真係知道佢環境，我絕對唔會讓呢件事發生。（呢件事係？）佢嘅身份，未有呢個身份嗰時，佢一路留喺我身邊，有好多嘢我都係唔知，呢個真嘅。若果我知道嘅話，我一定唔會俾佢發生。（可能會低調少少？）或者係，總有方法解決，未必需要去到咁壞，如果早早畀我知道，有好多方法去解決㗎嘛，唔會搞到而家咁嘅環境，唔需要。」

李龍基直認：「若然我真係知道佢環境，我絕對唔會讓呢件事發生。」（葉志明攝）

記得上次訪問基哥與Chris的時候，Chris講起愛上他的原因時，迷妹上身說：「我覺得而家真係識唱歌、唱得好，甚至乎一聽就知道係佢把聲，依啲已經係好有味道嘅嘢。我每一次都好認真咁聽，有時佢Send出嚟啲視頻，多數都係我拍，我仲會研究埋點樣收音……」惟如今女方短暫被困牆內，今個月基哥開演唱會，他都無緣觀看及陪伴，基哥透露：「佢亦都成日咁講，我好後悔不能在你身邊，睇你演出。」但他相信日後Chris會更加珍惜與自己相聚、睇自己表演的時光。

Chris過往講起欣賞基哥的地方便滔滔不絕，自認是Fans的她，眼神亦流露仰慕之情，如今她因暫時無法陪伴基哥籌備演唱會感後悔。（攝影：潘樂文、麥超億）

那麼今次演唱會又由誰擔當小助手，代替Chris的崗位幫基哥拍片呢？他說只能拜託朋友，而澳門騷亦會帶女兒同行，「其實我個女都好大個，做緊嘢㗎喇，因為去澳門有好多嘢要幫手，佢就休息一日，幫吓個老竇。」問到王青霞事件發生以來，仔女有什麼反應，基哥表示仔女對對Chris印象很好，所以都鼓勵他要堅強、撐住，「我啲仔女睇得出佢對佢老竇真係好好，同埋好真心，睇得出嘅，事情發生咗之後，佢就唯有勸我堅強啲咁解，成日都叫我堅強堅強、頂住頂住！」