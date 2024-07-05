乘風2024｜郭碧婷被指忘記動作拖累團員　何潔發聲揭背後原因

台灣藝人郭碧婷近日在參與的節目《乘風2024》中，被網民指有划水（偷懶不貢獻）行為，不時忘記舞蹈動作，指她拖累團隊等，對此其丈夫向佐似乎看不過眼就連發兩篇貼文維護老婆，還向節目組喊話表示：「她不需要翻紅」字裡行間中似乎話中有話。而在節目成團夜錄製期間，在受訪時內地歌手何潔就為郭碧婷的爭議作出解釋，原來背後是有原因的。

向佐發文維護妻子。（向佐微博圖片）

郭碧婷在一場與陳麗君、柳岩、張予曦合作國風舞蹈《伶人》時，有網民留意到她舞蹈動作跟不上，腳部踢腿跟團員不一樣，甚至還不時偷瞄隊員動作等，令到整體舞蹈動作不完整。

郭碧婷被批評拖累團體。（影片截圖）

而對於郭碧婷被指划水（偷懶不貢獻）的爭議，何潔就在成團夜錄製受訪期間替她發聲，原來背後是存在着原因，她表示：「那個裙子被縫在裡面了，所以她的腳蹬着裡面的那個裙子，是踩到裙子了。然後呢她就一直想把那個腳弄出來，但弄不出來，然後她又不是一個專業的舞台表演者，所以她沒有辦法在舞台上面直播的時候遇到狀況，她不知道該怎麼解決，所以她忘記了。」

何潔為郭碧婷發聲。（微博圖片）

曾兩次與郭碧婷合作的她，亦大讚對方是一位相當認真的人：「我必須要講，我和碧婷兩次在一起合作過，她真的非常的認真努力，非常非常喜歡她，大家都非常的愛她。所以我們看到那個熱搜的時候，我們所有姐姐都特別心痛，我還問碧婷你要不要發微博，她說不要，她說不要解釋，解釋一切都是蒼白的。」在舞蹈上郭碧婷的能力不及其他姐姐，所以姐姐們兩天學會的舞蹈，她需要一個星期才學會，所以她很努力學習，一路上的付出大家是有目共睹的。