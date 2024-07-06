第二次初見劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《第二次初見》陸劇改編自影照的小說《午門囧事》。有李一、勵信嬰、鍅亞琪、陳聰作為編劇，張偉克為執導，由宋伊人、郭俊辰領銜主演的一套以古裝穿越為題材的電視劇。宋伊人今次要一人出演跨越時代，從運動員變千金小姐的身份，兩種截然不同的身份，她會如何駕馭呢？郭俊辰已出演過幾部古裝戲，該劇拍擋宋伊人出演的古裝穿越浪漫喜劇，網民期待已久！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《第二次初見》｜劇情大綱

運動少女齊春嬌 (宋伊人 飾) 是鐵餅運動員，經歷了一系列的人生挫折，包括職業生涯的終結、初戀告白的失敗和與母親產生矛盾。她頭部意外受傷，接著意外穿越回到了古代，化身為酒樓千金顧清喬 (宋伊人 飾) 。在這段跨越時空的冒險中，她的青梅竹馬兼暗戀對象段玉 (郭俊辰 飾)、他的侄子段邵義、男閨蜜陸子箏、隊醫阮似穹也變做不同的身份與女主角再次相遇，四人在跨越時空中共同展開探靈尋寶旅途！尋找「四靈」寶物途中，齊春嬌逐步化解內心困結，她不但學會愛，還有了人生新方向。最後，她得到了親情、愛情和友情，也和以往不夠好的自己和解，描述了一個輕鬆浪漫、又富有正能量的勵志故事。

《第二次初見》播出時間｜最新追劇日曆

《第二次初見》一共有36集，由愛奇藝、優酷網播放，會員首更6集，之後每日2集。

第二次初见官微@Weibo

《第二次初見》｜演員人物關係圖

《第二次初見》｜演員

宋伊人 飾 齊春嬌/顧清喬

第二次初见官微@Weibo

郭俊辰 飾 段玉