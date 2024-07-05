我推的野男LIVE！｜61歲TVB特約演員自爆與伍允龍拍打戲：佢好強

無綫（TVB）全新製作全港首個直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》今日（5日）於電視城舉行面試，一共有10位參賽者會見傳媒，一眾參賽者年紀最大的是現年61歲的4號黃志明。他接受《香港01》 表示：「我係一個兼職嘅健身教練同埋TVB嘅特約演員，曾經得過健力同埋健美嘅冠軍，懂得打功夫同埋泰拳，同埋識玩單槓花式。」

無綫直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》今日（5日）於電視城舉行面試，一共有10位參賽者會見傳媒。（陳順禎攝）

年紀最大的是4號、現年61歲TVB特約演員黃志明。（陳順禎攝）

參加比賽竟當係考試

被問到現年已經61歲為什麼參加這次比賽，他坦言：「我當係考試咋嘛！好似我比賽健美都上年先至退役，都係好大㗎！我而家轉咗玩長跑，我覺得我體能係咪好過以前呢！我想喺呢個節目試一試。」提到年紀大是否會比不上年輕人的體力，他說：「其實我參加唔係睇佢哋，係睇自己，同自己鬥，可能係鼓勵添！」

黃志明參加比賽竟當係考試。（陳順禎攝）

黃志明自爆曾經參加健美比賽，並透露上年才退役！（陳順禎攝）

自爆同伍允龍拍過打戲

講到在TVB擔任特約演員的時候，曾經參與什麼電視劇，他說：「最多係《愛·回家之開心速遞》，做咗好多每次都係一兩個角色，我都記唔到咁多！我都有做動作演員，最近期就同伍允龍有一場戲打十幾分鐘拍咗七個鐘。（有冇受傷？）其實我哋係假戲真做，佢話晒都係一個國際武打巨星，度好但最尾都傷咗少少，不過好輕微。」提到伍允龍有否因此受傷，他說：「都冇，佢好強好快，大家都知道做啲乜嘢，受傷係普通嘅撞擊！」

黃志明同伍允龍拍過打戲。（讀者提供）

連周柏豪都有合作過。（讀者提供）

黃宗澤都有份！（讀者提供）