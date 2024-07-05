我推的野男LIVE！｜星級健身教練擁44吋胸肌勁大隻　曾為釗峰操肌

無綫（TVB）全新製作全港首個直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》今日（5日）於電視城舉行面試，一共有10位參賽者會見傳媒。2號參賽者44歲星級健身教練張家揚自稱擁有44吋胸肌，他接受《香港01》時 表示：「曾經合作過嘅學生包括C AllStar成員梁釗峰、應智越。」他透露釗峰找他健身的原因：「因為之前佢哋喺紅館開演唱會，為咗演唱會做準備，有一個部份要露少少肌肉，準備幫佢哋比賽。」

無綫直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》今日（5日）於電視城舉行面試，一共有10位參賽者會見傳媒。（陳順禎攝）

2號參賽者44歲星級健身教練張家揚自稱擁有44吋胸肌。（陳順禎攝）

揭梁釗峰秘聞

被問到與梁釗峰相處最難忘的事情，他說：「佢喺gym嗰度不斷操不斷唱天梯，一路做gym一路練歌，好開心可以現場聽到佢咁靚嘅聲。」提到過去有上過TVB節目，他表示：「我有上過《流行都市》。」講到參賽的目標，他坦言：「我梗係想贏冠軍，證明吓自己嘅實力去到邊，可以同唔同嘅參賽者認識新嘅朋友，可以同佢哋鬥過。」至於體能方面是否會擔心未能戰勝「後生仔」，他表示：「都唔驚我返去會再秘密練兵，所以一定冇問題。」

張家揚表示有上過TVB節目《流行都市》。（陳順禎攝）

張家揚曾經教導C AllStar成員梁釗峰和應智越健身。（受訪者提供）

自爆鍾情着Colorful服裝

提到評判評價似地產經理，他說：「因為今朝要開會，所以比較斯文啲，恤衫下身着住條短褲，頭先除咗所以有反差。」談及着衫風格，他笑說：「我比較colorful，條褲係我平時去船P嘅時候着，仲有另外一條粉藍色比較鮮艷啲。」自稱現階段單身的他，被問到現時的擇偶條件，他表示：「鍾意做運動，我成日去Gym Room都見到啲情侶一齊做健身，同我一齊做運動會好開心！」