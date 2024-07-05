我推的野男LIVE！｜23歲小鮮肉唱歌勁淡定　曾參加比賽拎第3名

無綫（TVB）全新製作全港首個直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》今日（5日）於電視城舉行面試，一共有10位參賽者會見傳媒。現年23歲、擁有37吋胸肌的7號參賽者施顯澍（Austin)，他在接受《香港01》時表示：「現在主要做兼職拍攝硬照、TVB特約演員同埋廣告等。我好鍾意做gym同埋打籃球。」他透露最近從美國畢業返港，主修工商管理，他說：「好開心，可以參加呢個節目。」

無綫直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》今日（5日）於電視城舉行面試，一共有10位參賽者會見傳媒。（陳順禎攝）

現年23歲、擁有37吋胸肌的7號參賽者施顯澍（Austin)。（陳順禎攝）

伊館參加過唱歌比賽拎第三名

談及面試時即興演唱《時光機》，他坦言：「係呀，我鍾意唱歌。」講到是否表演慾很大，他說：「唱歌方面就多啲表現，以前喺外國讀書好多年就反而冇參加啲咩歌唱比賽，返到嚟香港之後就參加好多唔同嘅歌唱比賽，我之前都有去伊利沙伯體育館表演過。」講到伊利沙伯體育館的演出，他說：「嗰陣係參加歌手的誕生唱歌比賽，由500個人選入16強，拎咗第三名，大概有$3000獎金。」他續指希望能夠成為歌手。

施顯澍表示鍾意唱歌。（陳順禎攝）

施顯澍現在主要做兼職拍攝硬照、TVB特約演員同埋廣告等。（陳順禎攝）

施顯澍希望能夠成為歌手。（IG圖片）

曾於外國巧遇男神吳彥祖

被問到有關個人興趣，他笑說：「我鍾意做gym、打波、睇衫，同埋鍾意時裝嘅嘢。」提到是否曾經被人誤會是韓國人，他說：「最近都有睇過呢啲評論，我覺得自己唔似韓國人。」提及擇偶條件，他表示：「同自己本身有差唔多嘅興趣都係鍾意做運動，健康啲嘅生活嘅擇偶條件。」另外他透露在疫情期間曾外國巧遇男神吳彥祖，他分享：「我有去咗呢個活動同佢合照留念。」

施顯澍透露在疫情期間曾外國巧遇男神吳彥祖。（IG圖片）