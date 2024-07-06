高海寧勁好學北京進修回歸校園　素顏學生LOOK曝光

入行16年，去年憑劇集《新聞女王》人氣急升的高海寧，在內地綜藝節目《無限超越班2》中，表現亮眼演技備受肯定，但高LING並不自滿，近日趁工作空檔到北京進修演藝課程，素顏學生LOOK相當清純。



高海寧入行16年得一段5年情 被催婚霸氣回應：點解一定要結婚？

高海寧工作不斷外貌仍KEEP得相當好。（IG：@sammkolin）

高海寧工作不斷外貌仍KEEP得相當好。（IG：@sammkolin）

現年37歲的高LING，在TVB十幾年劇接劇，沒日沒夜拍攝令身體早前亮起紅燈，但外貌皮膚保養得相當好。她在IG上載多張素顏照，更罕以瀏海示人相當清純似足20出頭。原來她身在北京，有網民在小紅書以「跟演員高海寧一起上課是什麼體驗？」為題發文，指在北京某學校捕獲清純學生look的高海寧，更一同上課。

高海寧瀏海造型。（IG：@sammkolin）

高海寧瀏海造型。（IG：@sammkolin）

網民指自己到北京上有關電影的課程：「這裡的老師真的很謙卑，他們在講課的時候能看到她們發自內心的熱愛電影。讓我超級意外的是：我竟然跟演員高海寧是（同）一個學校。」網民在走廊遇到高LING時要求合照：「沒想到她很熱情的答應了！拿到了這種合照啦哈哈哈哈！她上課真的好認真，還發言感謝老師在背後對電影的付出。天！聽得出來是真情流露，聲音還有微微顫抖呢！」

高海寧無懼素顏示人。（IG：@sammkolin）

高海寧無懼素顏示人。（IG：@sammkolin）

高海寧無懼素顏示人。（IG：@sammkolin）

照片中高LING身穿黑色tee，孭背囊上學，超淡妝似足學生少女味濃。高海寧不足一小時便在小紅書上回應：「真心實意是當然的，霍老師真的很厲害，他今天的分享讓我更加敬畏電影人，演員是呈現電影的最後一環，是因為有他們努力完成前期工作，我們才能順利拍攝但我顫抖了嗎？哈哈哈哈」