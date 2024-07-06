國際巨星晨跑無懼腳上腫包致健康受損　被偶遇一舉動竟令粉絲震驚

現年69歲的周潤發 (發哥) 向來熱愛行山跑步，近年還會參加一些長跑賽事，2022年12月曾角逐香港越野錦標賽，2023年2月發哥又完成了渣打馬拉松10公里比賽，同年11月發哥再次出戰馬拉松並完成了他首個半馬比賽。發哥一有時間就會出去跑步和行山鍛煉身體，所以不少網民都曾在跑步行山期間偶遇他。周潤發雖然貴為影帝兼國際影星，但他卻全無明星架子，經常被偶遇他的粉絲集郵，近日又有網民把偶遇到發哥跑步的照片放到社交網上分享。

周潤發(發哥) 出名是全無明星架子貼地的國際影星，人見人愛。（視覺中國）

周潤發2023年首次參加渣打馬拉松，對順利完成賽事感到開心。(資料圖片）

周潤發幫襯茶餐廳被偶遇。(小紅書)

該名網民分享了一張周潤發與友人一起跑步的背影動態照片，以「屈地街再遇發哥」為標題，留言寫道：「最近的運氣真的是… 早上忘帶學生卡還說最近這個記性，結果回來取一趟碰到發哥的晨跑團隊，天知道和發哥近距離對視那一刻的震驚。值了值了。」又透露是清晨時遇見發哥的。周潤發一貫全黑運動裝打扮，身材最高佻的在隊友中最為搶眼。

網民偶遇發哥於屈地街晨跑。(小紅書)

月前有網民曾分享了偶遇周潤發跑步的照片，留意到發哥的兩邊大腿都有兩個呈球狀的東西凸起，體積如乒乓球般，看來似是肌肉腫脹或腫瘤似的。有網民直指周潤發大腿這個現象，疑是挺嚴重的靜脈曲張，甚至指他這狀態不宜跑步，否則可以會令情況更加嚴重，不少網民都擔心發哥的身體健康狀況。然而周潤發並未有因此而放棄跑步，無懼健康受損，依然keep住經常跑步。

周潤發的腿上有兩個腫脹的球狀，惹來網民熱議。(小紅書)

周潤發在馬路上拍照。(小紅書)

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