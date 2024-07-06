絲打圍爐︱謝霆鋒親身上陣拍動作戲　勁危險：嘢撞埋嚟係會死

謝霆鋒、衛詩雅和關智斌昨晚（5/7）現身網上節目《絲打圍爐》與主持人楊詩敏（蝦頭）和練美娟（娟姐）大談新電影《海關戰線》拍攝點滴。關智斌透露這次電影由謝霆鋒擔任動作指導，他表示：「好彩平時有做啲運動，因為霆鋒做動作指導，好多我哋真係硬橋硬馬做，平時我哋睇嗰啲嘢好似好簡單，例如爬上船，其實要用好多核心肌群嚟發力。」他憶述最難忘的一幕：「啲槍聲好似係你耳仔側邊咁樣。」

謝霆鋒、衛詩雅和關智斌現身網上節目《絲打圍爐》大談新電影《海關戰線》拍攝點滴。（影片截圖）

關智斌透露電影由謝霆鋒擔任動作指導，並表示：「我哋真係硬橋硬馬做。」（影片截圖）

衛詩雅自爆拍攝趣事

衛詩雅透露拍攝最深刻難忘的一幕是掟手榴彈，她說：「我好深刻拍嘅時候，大概件事係會掟個手榴彈過嚟，跟住我會嗌就匿埋。我又唔識手榴彈英文叫咩，係咪叫Grenade。佢本身叫我嗌Grenade，拍完嗰個take我都唔係明點解，跟住我就問佢哋關嗰個Grenade咩事，我以為係個人，我就問點解要救Grenade，佢係邊個？佢哋話原來Grenade係一個手榴彈，我真係覺得我唔係好適合拍呢啲！」

衛詩雅透露拍攝最深刻難忘的一幕是掟手榴彈。（影片截圖）

謝霆鋒堅持親身上陣拍動作戲

被問到拍攝最困難的地方，謝霆鋒說：「最難係要分身，好多時我做緊動作，又分唔到身同其他演員一齊去分享，其實因為危險，頭先講爆破嗰啲，我堅持我哋今次炸嘅，撞嘅啲船有咁重，每一個貨櫃起碼7000幾磅起，我哋係用真嘢！所以平時就算跌落張枱或者被玻璃鎅親都係損，我哋呢啲嘢撞埋嚟係會死，因為呢啲嘢太重。」

謝霆鋒堅持親身上陣拍動作戲。（影片截圖）

謝霆鋒表示每一個貨櫃起碼7000幾磅起。（影片截圖）

關智斌踢爆謝霆鋒健身習慣

提到是否需要要花大量時間去鍛鍊身體，謝霆鋒表示：「我唔係特登去練嚟投入角色，係因為我知道今次所有嘅動作我要求唔用特技效果，我哋爆係真爆，撞係真撞，高空跌落嚟都係自己，呢啲好容易受傷，我係想練得身材好啲冇咁大機會受傷，練完兩個月之後點知又疫情，反而多咗時間再身材鍛鍊得好咗！」他指當時導演事前並沒有透露有除衫的戲份，並表示：「無啦啦！有一日佢話陣間嗰一場戲你要除衫，可能佢都見到（我嘅肌肉）我諗嘅我唔知，總之就好自然咁拍咗。」他透露拍攝期間都不敢進食，並笑言：「乾身為主，飲水都唔可以多，漱口然後吐返出嚟！」關智斌踢爆謝霆鋒健身習慣，他說：「佢仲要有個啞鈴喺個車度，一得閒唔使埋位，佢就拎起舉。」

娟姐大膽在節目向謝霆鋒提問「你係咪M底？」，他笑答：「可能係㗎，因為我覺得動作電影係要有嗰個感覺，其實你嘅表情爭好遠，如果你喺綠幕景面前做，同埋你喺隔籬放一個炸彈，佢哋知驚。」

謝霆鋒拍攝電影《海關戰線》時，大曬鋼條身材。（電影公司提供）

謝霆鋒堅持電影不採用特技效果。（影片截圖）