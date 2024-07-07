TVB性感女神花3個月減10KG　剩15%體脂影內衣寫真記錄巔峰狀態

性感女神陳婉衡（Alycia）熱愛運動，操出一副好身材，既惹火又引人垂涎，她亦毫不吝惜不時向網民派福利照，成不少宅男心目中旳女神。日前，她為展示健身成果，特意去影了一輯寫真，照片中的健康又性感，fit爆！

好Fit呀！（IG/@_alyciac）

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陳婉衡稱自己目前只有15%體脂，她稱：「過去呢3個月，透過控制飲食同做運動成功減咗10%體脂 （-10kg）。雖然過程中有考驗我DISCIPLINE嘅時候，不過達到自己嘅目標，真係好大滿足感 ！好啦～冇咩事我去打返個邊爐先啦！」

唔會令人失望！（IG/@_alyciac）

TVB性感女神陳婉衡(Alycia) 一向出名熱愛展現完美身材。（IG：@_alyciac）

陳婉衡（Alycia）今日（25/6）就到沙灘同陽光玩遊戲並在IG上載照片寫着：「Finally some sun（終於有太陽）」。她戴上Cap帽和太陽眼鏡，跪在沙灘蓆上擺出Chok爆甫士。身穿黑色三點式泳衣的Alycia大曬完美身形，再襯上身後的藍天白雲，網民心心眼兼瘋狂留言大讚：「完美」、「世界級身材」。（IG/@_alyciac）

性感！（_alyciac＠IG）

穿上比堅尼的Alycia大曬古銅色肌膚及Fit爆身形。（IG/ @_alyciac）

不少女星都捉緊夏天的尾巴出海影靚相。（IG/ @_alyciac）

陳婉衡（Alycia）分享火辣比堅尼照。（IG@_alyciac）

陳婉衡（Alycia）分享火辣比堅尼照。（IG@_alyciac）