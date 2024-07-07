何猷啟前妻齊嬌年花過百萬養女　拒絕姊弟戀：再也不想找富二代了

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌（Gigi）離婚，結束短短兩年的婚姻，離婚後兩個囡囡由齊嬌獨力照顧，並移居上海生活。雖然齊嬌由豪門新抱回歸平淡，但生活依然富貴，經常周遊列國歎世界。早前齊嬌接受訪問時罕談感情狀況，曾失婚的她更直言不會再婚：「傷感一點就是可能對男人、對婚姻已經沒有太大的希望，但是我們還是得要抱有那份對愛情的憧憬。（那你還會再結婚嗎？）不會哈哈。」

賭王前新抱齊嬌。（小紅書圖片）

經常周遊列國歎世界。（小紅書圖片）

生活依然富貴。（小紅書圖片）

齊嬌離婚後生活依然瀟灑。（IG圖片）

私人飛機。（小紅書圖片）

貴婦生活。（小紅書圖片）

齊嬌直言對婚姻沒有太大希望，並表示不會再婚。（影片截圖）

據知齊嬌婚前從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。2020年7月何猷啟被爆與一名神秘女伴行街，其後他發聲明稱與齊嬌已離婚數月。離婚後齊嬌獨力照顧兩個囡囡，她自爆每年要花過百萬養女：「光孩子的話120萬（約129萬港元）這樣。（你一年大概收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）三四十萬這樣。」

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女，直至2020年離婚。（IG圖片）

離婚後齊嬌獨力照顧兩個囡囡。（影片截圖）

自爆每年要花過百萬養女。（影片截圖）

月入三四十萬。（影片截圖）

身為賭王前新抱的齊嬌，自言不需要另一半門當戶對，但就直言有要求：「當然你不能說讓我去養你，這個我接受不了。」她又強調拒絕姊弟戀，希望下一任是「大叔」：「一定是大叔，再也不想找弟弟了，因為我的前任就是比我小，然後我也再也不想找所謂的富二代了，No！」雖然齊嬌已為兩女之母，但保養得宜的依然充滿少女味，她曾自爆每月豪花逾7萬打保養針駐顏，對自己絕不手軟：「因為我覺得人生是過給自己的，現代21世紀了，現代女性就真的是需要你有一份自己很穩定的工作，然後你有孩子。就是我覺得生孩子就是以後老了之後有人陪伴，這個是蠻重要的。」

齊嬌自言不需要另一半門當戶對。（影片截圖）

但就直言有要求。（影片截圖）

希望下一任是「大叔」。（影片截圖）

拒絕姊弟戀。（影片截圖）

齊嬌同何猷啟是姊弟戀。（影片截圖）

拒絕富二代。（影片截圖）

即使已為人母，但依然保持自我。（影片截圖）

曾自爆每月豪花逾7萬打保養針駐顏。（小紅書圖片）

好瀟灑。（小紅書圖片）

體驗跳傘。（IG圖片）

完全唔似已為人母！（IG圖片）

大騷好身材！（IG圖片）